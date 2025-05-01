Özel soruşturma ekibinden yapılan açıklamada, “İlgili şüpheleri kapsamlı bir şekilde araştıracak, sanık ve suç ortaklarına yönelik iddiaların mahkeme tarafından tamamen kabul edilmesini sağlayacağız” ifadeleri kullanıldı. Yetkililer, yeni suçlama kapsamında henüz herhangi bir gözaltı kararı alınmadığını da duyurdu.

Sıkıyönetim Kararı Görevine Mal Oldu

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık’ta “muhalefetin devlet aleyhine faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesiyle ülkede sıkıyönetim ilan etmişti. Bu adımın ardından Güney Kore Ulusal Meclisi azil sürecini başlatmış, Yoon’un yetkileri askıya alınmıştı. 52 gün boyunca tutuklu kalan Yoon, serbest bırakıldıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin azil kararını onamasıyla resmen görevden alınmıştı.

Yoon hakkında ayrıca “ayaklanma” suçlamasıyla ceza davası açılmıştı. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Yoon, iddiaları reddetmiş ve “Sıkıyönetim uygulaması bir darbe değildir” demişti.

Siyasi Gerginlik Derinleşiyor

Yoon’un görevden alınması ve hakkında açılan davalar, Güney Kore’de demokrasi ve hukukun üstünlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, sürecin ülkedeki siyasi dengeleri kalıcı şekilde etkileyebileceğini belirtiyor.

Yoon’un önümüzdeki süreçte hangi yeni suçlamalarla karşı karşıya kalacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.