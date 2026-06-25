Ankara'da vefat eden 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de tören düzenlendi. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez cenaze töreninde yan yana geldi.

22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM Şeref Merdivenlerinde tören düzenlendi. Törende 21 Mayıs tarihindeki mutlak butlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez yan yana geldi. Tören alanına gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel tokalaştı. Sür için saygı duruşunda bulunularak, duaların okunduğu törene milletvekillerinin yanı sıra Sür'ün ailesi de katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlıu, basın mensuplarının 'Uzun süredir Meclise gelmiyordunuz. Değerlendirme yapar mısınız?' şeklindeki sorusunu cevapsız bıraktı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise tören sonrası TBMM'deki ofisine geçti.