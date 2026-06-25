Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri karşısında yapımı devam eden, hasta yakınları ile öğrencilere ücretsiz konaklama ve yaşam alanı sunacak Kınıklı Sosyal Tesisi ile yenileme çalışmaları süren Kınıklı Futbol Sahası'nda incelemelerde bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, halk odaklı vizyon projeleriyle şehirdeki toplumsal dayanışmayı ve yaşam kalitesini artıracak yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kınıklı bölgesine kazandırılan sosyal tesisin inşaat alanını gezen Başkan Çavuşoğlu, şantiye şefleri ve teknik ekiple bir araya gelerek projenin betonarme ve iç mimari detayları hakkında kapsamlı bir brifing aldı.

'Hemşehrilerimize ücretsiz ve güvenli bir yaşam alanı sunacağız'

İncelemeler sırasında bölge esnafı, vatandaşlar ve üniversite öğrencileriyle sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, projeye ilişkin görüş ve önerileri dinledi. Kınıklı Sosyal Tesisi'nin sosyal belediyecilik anlayışının en önemli örneklerinden biri olacağını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, 'Bu projeyi büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Çok yakında tamamlayarak, özellikle hastanede tedavi gören vatandaşlarımızın yakınlarına ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ücretsiz, güvenli ve sıcak bir yaşam alanı sunacağız. Zor günlerinde hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Tek çatı altında konfor ve güven

Üniversite Caddesi üzerinde bodrum üzeri 4 kat olarak inşa edilen Kınıklı Sosyal Tesisi, toplam 3 bin 694 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Tesiste bodrum katta bağımsız girişli Kitap Kafe ile sığınak alanı yer alırken, giriş katta Kent Kafe, geniş teras ve 4 ticari dükkan bulunacak. Üst katlar ise tamamen konaklama hizmetine ayrıldı. Birinci katta kadın ve erkekler için toplam 51 yatak kapasiteli yatakhaneler, çamaşırhane ve duş alanları yer alırken; ikinci ve üçüncü katlarda 24 otel odası ile bağımsız yaşam alanı sunacak 8 apart daire hizmet verecek.

Kınıklı Futbol Sahası'nda kapsamlı yenileme

Başkan Çavuşoğlu, programı kapsamında aynı bölgede yenilenen Kınıklı Futbol Sahası'nda da incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya ile teknik ekipten çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Çavuşoğlu, tesisin kısa süre içinde hizmete açılacağını belirtti.

Sporculara ve bölge sakinlerine yeni yaşam alanı

Eski haliyle drenaj altyapısı bulunmayan ve kullanışsız durumda olan Kınıklı çim sahası, yapılan teknik müdahalelerle modern standartlara uygun sentetik halı sahaya dönüştürüldü. Tamamlanma aşamasına gelen tesis; bölgedeki futbol okullarının antrenmanlarına, turnuvalara ve alt yaş gruplarının resmi müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Ayrıca spor alanının çevresine mahalle sakinlerinin kullanımı için modern yeni yürüyüş yolları kazandırıldı. Çevre düzenlemesi ve donanımsal eksikliklerin hızla tamamlanmasının ardından projenin Temmuz ayının ikinci haftasından itibaren tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanıyor.