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Mavi-beyazlı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Erzurumspor FK'da Konyaspor karşılaşması öncesinde eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı.

Dadaşlar, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda konuk edeceği Konyaspor maçının hazırlıkları kapsamında bugün saat 17.00'de kendi tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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