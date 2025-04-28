Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çay ocağında vatandaşlarla sohbet ederken bu soruna da doğrudan tanık oldu. Çay ocağında karşılaştığı bir besici, yaşadıkları sıkıntıyı Vali Aydoğdu'ya anlatarak, "Küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Çobanlardan yana sıkıntımız var. 100 bin lira maaş vermemize rağmen çoban bulamıyoruz." dedi.

Küçükbaş hayvancılık sektöründe çoban sorununun sadece Erzincan’a özgü olmadığı, ülke genelinde ciddi bir ihtiyaç haline geldiği biliniyor. Özellikle gençlerin hayvancılığa ilgisinin azalması, çoban bulunmasını her geçen yıl daha da güçleştiriyor.

Vali Hamza Aydoğdu, çay ocağında gerçekleşen samimi buluşmayı sosyal medya hesabından da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Komşumuz Burhan Bey’e bir bardak çay içmeye uğradık. Bir çayın buharında, bir tebessümde buluştuk. Çaylarımızı ikram ettik, muhabbetimizi paylaştık. Gören geldi, selam verdi, hâl hatır sordu. Ayaküstü, içten bir halk günü kuruldu kendiliğinden."

Erzincanlı besiciler, yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte çoban eksikliğinin hayvanların otlatılmasında ciddi sıkıntılar yaratmasından endişe ediyor.