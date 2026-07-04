Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da şehit Piyade Onbaşı Ahmet Aytekin'in annesi Hanım Aytekin'i evinde ziyaret etti.

Çeşitli programlar kapsamında Erzincan'a gelen Bakan Göktaş, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte şehit annesi Hanım Aytekin'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Şehit annesiyle yakından ilgilenen Göktaş, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ise sabır diledi.

Göktaş, 'Aziz şehitlerimizin emanetleri, başımızın tacıdır. Devlet olarak her zaman ve her koşulda şehit ailelerimizin yanındayız.' ifadelerini kullandı.

Ziyarette tüm şehitler için dua edildi.