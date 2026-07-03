Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan programı kapsamında Hünerli Eller Kadın Kooperatifi'ni ziyaret ederek kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Kooperatifte üretilen el emeği ürünleri inceleyen Göktaş, kadınlarla bir süre sohbet ettikten sonra mutfağa geçerek gözleme hazırladı. Bakan Göktaş, kendi elleriyle pişirdiği gözlemeleri programa katılanlara ikram etti.

Bakan Göktaş'ın hazırladığı gözlemeler, Vali Hamza Aydoğdu ve eşi, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile programa katılan misafirlere ikram edildi.

Ziyaretin ardından kadın girişimcilerle kahvaltıda buluşan Bakan Göktaş, kooperatifin çalışmaları, üretim süreçleri ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Kadınların talep ve önerilerini de dinleyen Göktaş, kadın kooperatiflerinin yerel kalkınmaya katkı sağladığını ve kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımını desteklediğini ifade etti.

Samimi görüntülere sahne olan program, Bakan Göktaş'ın kadın girişimcilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.