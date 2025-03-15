"Salgında En Önde Siz Vardınız"

Erdoğan, pandemi ve 6 Şubat depremlerinde sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleye vurgu yaparak, "Hocasından doktoruna, tüm sağlık çalışanlarımızın pandemi ve depremler süresince verdikleri emekleri unutmayacağız. Sizlerin çabaları, milletimizin gönlünde daima takdirle anılacaktır" ifadelerini kullandı.

Şehir Hastaneleri ile Sağlık Hizmetleri Genişliyor

Sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik yapılan yatırımlara da değinen Cumhurbaşkanı, şu ana kadar 25 şehir hastanesinin hizmete açıldığını ve 11 yeni şehir hastanesinin inşaatının devam ettiğini belirtti. "Tamamlandığında toplam 45 şehir hastanemizle 57 bin yatak kapasitesine ulaşacagız" diyen Erdoğan, evde sağlık hizmetleriyle de bugün 2 milyon 753 bin vatandaşa ulaşıldığını aktardı.

Sağlıkta Şiddete Karşı "Sıfır Tolerans"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı kesin bir tavır sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddete asla müsamahamız yoktur. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır" dedi.

37 Bin Yeni Personel Alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sisteminin güçlendirilmesi adına 2025 yılı içinde 37 bin hekim dışı sağlık personelinin istihdam edileceğini müjdeledi. "Değişen ihtiyaçlara ve beklentilere cevap vermek adına önümüzdeki süreçte kamunun sağlık alanında güçlendiği bir sistem oluşturacağz" diyen Erdoğan, tütün mamullerinin azaltılması, gereksiz ilaç kullanımının önlenmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması gibi konulara da önem vereceklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler bizim kahramanlarımızsınız. Milletimizin gönlünde daima takdirle anılacaksınız" diyerek tıp bayramını kutladı.