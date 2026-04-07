Erdoğan: "Biz Sinop’ta füze testleri yaparken ana muhalefet partisinin genel başkanı, ‘Balıklar füze seslerinden ürküyor, yuvalarını terk ediyor’ diyordu."

“Kalleş saldırıyı lanetliyoruz”

Konuşmasına İstanbul Beşiktaş’ta öğle saatlerinde meydana gelen terör saldırısını kınayarak başlayan Erdoğan, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle saldırının etkisiz hale getirildiğini belirtti. Olayda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, müdahale sırasında 2 polisin hafif yaralandığını ifade eden Erdoğan, yaralı güvenlik görevlilerine acil şifalar diledi.

“Güven iklimine zarar verdirmeyeceğiz”

Türkiye’nin terörle mücadelesinin kesintisiz süreceğini vurgulayan Erdoğan, “Alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla ülkemizin güven iklimine zarar verilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi. İstanbul halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, ilgili kurumların saldırıya yönelik soruşturmayı süratle başlattığını söyledi.

Savunma sanayi vurgusu

Konuşmasında savunma sanayindeki gelişmelere de geniş yer ayıran Erdoğan, Türkiye’nin bu alanda önemli bir noktaya ulaştığını belirtti. Zorlu süreçlerden geçildiğini ifade eden Erdoğan, “Sınandık, engellendik, tehdit edildik ancak hiçbir zaman boyun eğmedik. Bugün savunma sanayiinde dünyada parmakla gösterilen bir seviyeye ulaştık” diye konuştu.

“Yeni nizamın kurucu aktörlerinden biriyiz”

Türkiye’nin küresel düzende etkin rol oynadığını dile getiren Erdoğan, savunma sanayi yatırımlarının bu süreçte kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Erdoğan, sektörde faaliyet gösteren binlerce firmaya ve çalışanlara teşekkür ederek, elde edilen başarıların ortak bir emeğin ürünü olduğunu vurguladı.

Mesaj: Kararlılık ve güvenlik

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar; terörle mücadelede kararlılık, güvenlik güçlerine destek ve savunma sanayinde elde edilen ilerlemeler oldu. Türkiye’nin hem iç güvenlikte hem de stratejik alanlarda taviz vermeyeceğini belirten Erdoğan, “Terörün her türlüsüyle mücadelemiz sürecek” mesajını yineledi.