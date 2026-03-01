Erdoğan, öğrencilerle yaptığı görüşmede, “Siz alkışlanacak bir süreçtesiniz. Burada devam eden bu talebelik yıllarınızı bir büyüğünüz olarak çok önemsiyorum. Aynı zamanda bir İmam Hatipli olarak da önemsiyorum” dedi. Cumhurbaşkanı, kendi eğitim hayatından örnekler vererek, İmam Hatip Lisesi ve sonrasında iktisat eğitimi sürecinden bahsetti. Erdoğan, öğrencilerin eğitimlerini ciddiye almalarını ve Yüksek İslam Enstitüsü’nün yetiştirdiği hocalardan aldıkları bilgileri iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.

Ziyaret sırasında öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediyeler takdim etti ve toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Erdoğan, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak mezun olduğu okul hakkında anılarını paylaştı.