"Her Kongremiz Yeni Bir Başlangıç"

Parti içi çalışmaların ve teşkilat yapısının sürekli güçlendiğini vurgulayan Erdoğan, "Her kongremiz yeni bir başlangıçtır. AK Parti olarak milletimize hizmet yolunda kararlılıkla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, belediye başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Vatan topraklarının her karışında partimizin muzaffer olması için mücadele eden kardeşlerime selamlarımı yolluyorum.Muhalefetin hazımsızlığını gayet doğal karşılıyoruz. Kavgasız, şaibesiz bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması elbet normaldir. Bunların bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Seçmenlerimizde, teşkilat mensuplarımızda ve aziz milletimizde kongremizin farklı bir heyecan dalgası oluşturduğunu biliyoruz. Bugüne kadar ki kongrelerimiz gibi 8. Büyük Kongremiz de partimizin gücüne güç katmıştır. Biz kuruluşundan itibaren istişareyi ve ortak aklı siyasetin merkezine yerleştirmiş bir kadroyuz. Bütün işlerinizde dosdoğru olun ve istişareyi elden bırakmayın. Milletimizin talep ve beklentilerine göre yol haritamızı şekillendirdik.

İlçe başlkanlıklarında yüzde 60, il başkanlıklarında yüzde 70 civarında değişime gitti. MKYK'da 34 kardeşimiz görevini devretti. Bayrak yarışı havasında alnımızın akıyla tamamladık. AK Parti her konuda olduğu gibi kongrelerinde de farkını çok net biçimde ortaya koymuştur. Burada öncelikle kongre sürecimizin başarıyla icrasında görev alan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Bahçeli'nin komgremize gönderdiğini önmeli semboller içeren anlamlı çiçek aranjmanı da bizi memnun etmiştir, mutlu etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum.

Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al. Denk almazsan denk aldırmasını biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir. Haddini bileceksin. Bu ordunun komuta kademesine laf atmak sana yakışmaz. Gereği neyse ben de komuta kademesini toplayacağım ve manevi tazminat davasından tut gerekli ne varsa yapacağız.