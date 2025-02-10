Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan’ı kapsayan dört günlük Asya turuna çıkmadan önce Atatürk Havalimanı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ziyaret kapsamında bu ülkelerle stratejik iş birliklerini güçlendirmeyi ve ticari anlaşmalara imza atmayı hedeflediklerini belirtti.

Amerikan Yönetiminin Gazze Önerilerine Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de yaşanan gelişmelere de değinerek, “Amerikan yönetiminin Gazze’yle ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir, havanda su dövme çabalarıdır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Gazze’nin Filistinlilere ait olduğunu vurgulayarak, İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumuna karşı Filistin halkının direnişine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Asya Ziyareti ile Stratejik İş Birlikleri Güçlenecek

Erdoğan, Asya turunun ilk durağının Malezya olacağını ve bu ülke ile ekonomik ve uluslararası alanda iş birliğini daha da güçlendireceklerini belirtti. Ardından diplomatik ilişkilerin 75. yılının kutlandığı Endonezya’yı ziyaret edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, bu ülke ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısını gerçekleştireceklerini söyledi. Ziyaretin son durağı olan Pakistan’da ise Cumhurbaşkanı Ali Zerdani ve Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geleceklerini belirten Erdoğan, stratejik ortaklık kapsamında yeni anlaşmaların imzalanacağını duyurdu.

"Filistin Hassasiyetimizi Sorgulamak Kimsenin Haddi Değil"

Erdoğan, Türkiye’deki ana muhalefeti de eleştirerek, “Filistin davasında şahsımızın ve hükümetimizin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize? Daha düne kadar Hamas’a terör örgütü yaftası vuran, işgal güçlerine şirin gözükmek için direnişçileri suçlayan siz değil misiniz?” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin halkına desteğin süreceğini belirterek, Malezya ziyaretinde Gazze’nin yeniden inşası için atılacak somut adımları paylaşacaklarını sözlerine ekledi.