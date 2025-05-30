Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin iki yıldır kararlılıkla uyguladığı ekonomi programının meyvelerini vermeye başladığını belirterek, enflasyonla mücadeledeki kararlılığın altını çizdi. Erdoğan, “Makroekonomik istikrarı hedefleyen reform programımızın olumlu sonuçlarını almaya başladık. Enflasyonda gözle görülür iyileşmeler kaydettik. Hedefimiz, enflasyonu kalıcı olarak tek haneli seviyelere indirmek” dedi.

Konuşmasında faize dayalı ekonomik düzene yönelik eleştirilerini yineleyen Erdoğan, faizsiz ekonomi idealini sürdürmeye devam edeceğini vurguladı. “Faize dayalı sistemle mücadele ettim, bundan sonra da bu mücadeleden geri durmayacağım. Faizsiz ekonomi idealimi her fırsatta dile getirmeye devam edeceğim,” diye konuştu.

Reel sektörle güçlü bir diyalog içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni destek paketlerinin devreye alınacağını duyurdu. “Ekonomik gelişmelere ve sektör taleplerine göre yeni destek adımlarını hızlıca uygulamaya alacağız,” ifadelerini kullandı.

Gün içinde açıklanan büyüme verilerini de değerlendiren Cumhurbaşkanı, söz konusu rakamların izlenen ekonomik yol haritasının doğruluğunu bir kez daha teyit ettiğini belirtti.