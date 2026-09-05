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Yarın Ağrı Lütfü Yazıcı Stadyumunda oynanacak olan Ağrı 1970 SK ile Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü maçı saat 16.00'da başlayacak ve hakem Muhammed Ömür düdük çalacak.

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TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü 2026-2027 sezonuna galibiyetle başlamak istiyor. Ağrı 1970 Spor Kulübü maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Adem Çak nezaretinde Bolu'da sürdüren mavi-siyahlılar bugün havayolu ile Ağrı'ya gidecek.

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