09:00 – 18:00 saatleri arasında; ikisi oline olmak üzere on iki sunum, üç oturum şeklinde organize edildi. World Media Group tarafından organize edilen etkinlikte ayrıca; konuyla ilgili kırk firma, beş dernek / oda ve üç üniversiteden yüzlerce katılımcı yerini aldı.

World Media Group Genel Yayın Yönetmeni İlker Kaplan’ın açılış konuşması sonrasında, ION Akademi Kurucusu Ali Rıza Ersoy “Endüstri 4.0 : 10 Yılda Ne Kadar Yol Aldık“ adlı sunumunu yaptı. Ege Üniversitesi PLM Programı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Semih Ötleş “Endüstri 4.0 ve Ürün Yaşam Döngüsü (PLM)” üzerine online bir sunum gerçekleştirdi. Zirvenin diğer online sunumu ise; Circo Sürdürülebilirlik Direktörü Şeyma Dağdeviren’in “Endüstri 4.0 ve Sürdürülebilirlik ”üst başlığı ile hazırladığı konuşmasıydı. Öğle yemeği öncesinde son sunum ise; İTÜ Rover Kulübü Öğrencisi Batuhan Öncü’nün “Üniversitede Robot Çalışmaları” sunumuydu.

Öğle arası sonrasında sırasıyla konuşmacılar ve sunumları şunlardı:

*Tezmaksan Parkurda e-Ticaret Müdürü Mustafa Burak Uludağ: “Tezmaksan’ın Parkurda Uygulaması ve Sivas’taki Karanlık Fabrikası ”

*Ford Otosan Akıllı Üretim ve Planlama Sistemleri Ürün Müdürü Can Cildan: ““Ford Otosan’da Endüstri 4.0 Uygulamaları ”

*OMEC Motor Türkiye Ülke Müdürü Alkan Demircioğlu : ““Elektrik Motorları Sektöründe Dijitalleşme”

*Nielsen IQ Müşteri Geliştirme Direktörü Mert Sadıkzade : “202X Ve Sonrası: Yeni Çağın DNA’sını Keşfetmek ve Tüketicinin Anlam Arayışı”-

*Rockwell Automation Digital Transformation Manager Umut Kiper: “Endüstride Data Analitiği ve Makine Öğrenimi”

*Xpoda İş Geliştirme Direktörü İlayda Alay: “Dijital Dünyada “NO CODE” Etkisi”

*Dijital Gen Yazılım Teknoloji Kurucusu Sercan Kasım: “Yenililkçi Teknolojilerin Kullanımı ve Yaygınlaşma Hızı - Hologram Teknolojisi ve Geleceği ”

Sektörün Lokomif Firmaları Zirvemizdeydi

Bu yıl düzenledikleri zirvede; yüzlerce firma karar vericisini ağırladıkların dile getiren World Media Group Genel Yayın Yönetmeni ve Endüstri 4.0 Türkiye Koordinatörü İlker Kaplan sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Türkiye’de Endüstri 4.0’ın lokomotifi onlarca büyük firmanın sunumunun bir araya geldiği etkinlik ile farklı fikirlerin konuşulması gelecek açısından umut vaat ediyor. Ayrıca yüzlerce firmanın etkinliğimize katılımı zirvemiz için olumlu sinyaller veriyor. World Media Group olarak Üretimimizin temel direği kobilerimizi unutmadık. IV. Endüstri 4.0 Zirvemizde Yılın başarılı KOBİ’lerine ödül sertifikalarını takdim ettik. Demir Vana – Deniz Demir, UTL Konik – Uğur Şahin, ARC – Zeki Parlak, Namistain Amortisör – Erdem Karabak, ASG Güç Aktarım Selim Araç bu yıl sertifkalarını alan firmalarımızdı.

World Media Group Genel Yayın Yönetmeni Kaplan sözlerine şu şekilde devam ettiriyor: "Etkinliğimiz 27 Aralık 2024 Cuma günü WORLD MEDIA GROUP / ENDÜSTRİ 4.0 ZİRVESİ üst başlığı ile gerçekleştirildi. Zirvemizin alt başlıkları ise şunlardı: *Nesnelerin İnterneti - IoT / Artırılmış gerçeklik (AR), Sanal gerçeklik (VR), Genişletilmiş Gerçeklik (XR) ve Karma gerçeklik (MR) / Makina Öğrenmesi (ML) ve Yapay Zeka (AI)... *Küresel kablosuz ağ altyapısının beşinci nesli (5G) Teknolojisi ve Endüstri... * Sürdürülebilirlik: Dünyanın Enerji Sorunu; Fosil Yakıtlar, Elektrik, Carbon ve Hidrojen...”

World Media Group Genel Yayın Yönetmeni - Endüstri 4.0 Türkiye Koordinatörü ve Uluslararası Ekonomi Endüstri ve Teknoloji Yayıncıları Dönem Başkanı İlker Kaplan sözlerini şu şekilde noktalıyor: "Vialand Palace Otel'de World Media Group tarafından organize ettiğimiz Endüstri 4.0 Zirvesi olumsuz hava koşullarına karşın son derece iyi bir katılım ile gerçekleştirildi. Firmalarımız üniversitelerimiz, oda ve derneklerin katılımının yanı sıra otuzun üzerinde ekonomi, endüstri ve teknoloji yayınından temsilci de gün boyunca zirvemizi takip etti. Tüm katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum. 27 Haziran 2025 Tarihinde V. World Media Group / Toplum 5.0 Zirvemizde tekrar birlikte olmak temennisiye... Herkesin yeni yılını kutlarım; mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl dilerim…"