Yeni haftaya girilirken piyasalarda hem yurt içi hem yurt dışı yoğun veri akışı ve politika gelişmeleri takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik vergi düzenlemeleri ve teşvik adımlarına ilişkin açıklamaları öne çıkarken, SPK’nın açığa satış yasağı ve öz kaynak kolaylıklarını 8 Mayıs’a kadar uzatması da piyasada destekleyici unsur olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki günlerde bankacılık sektör bilançoları, küresel merkez bankalarının faiz kararları ve yurt içinde ekonomik güven endeksi, işsizlik verileri, dış ticaret dengesi ile TCMB PPK toplantı özetleri piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Teknik Görünüm

BIST-100 endeksi Cuma gününü 14.409 seviyesinde %0,51 artışla tamamladı. Gün içi 14.212–14.409 bandında hareket eden endeks, seansın ikinci yarısında güçlenen alımlarla yükselişini korudu. Hacmin 20 günlük ortalamaya yakın gerçekleşmesi, yükselişin sağlıklı bir katılımla desteklendiğine işaret etti.

Endeksin 20, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürmesi, orta ve uzun vadeli trendin pozitif görünümünü koruduğunu gösteriyor. Özellikle 14.339 seviyesinin üzerinde tutunma çabası, kısa vadeli yukarı yönlü eğilimi destekliyor.

Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 14.588 ilk direnç olarak izlenirken, devamında 14.743–14.993 bandı gündeme gelebilir. Daha güçlü yükseliş senaryosunda ise 15.397 seviyesi ana hedef olarak öne çıkıyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 14.339 ilk kritik destek konumunda bulunurken, bu seviyenin altına sarkılması durumunda 14.125 ve ardından 14.000 seviyeleri takip edilecek.

Genel görünümde ana trendin güçlü kalmaya devam ettiği, kısa vadede ise sınırlı zayıflamanın ardından toparlanma eğiliminin öne çıktığı bir piyasa yapısı dikkat çekiyor.