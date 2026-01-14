Küresel connectivity & sensor çözümleri üreticisi TE Connectivity ile yeni bir işbirliğine imza atan Empa Electronics CEE, şirketin ürünlerini Orta ve Doğu Avrupa pazarındaki müşterilerle buluşturacak. Empa Elektronik CEO’su Murat Sarpel, “2025 yılında faaliyete geçen Macaristan merkezli Empa Electronics CEE ile Orta ve Doğu Avrupa pazarının en güçlü oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz. TE Connectivity ile yaptığımız yeni işbirliği, bu hedefimiz doğrultusunda attığımız önemli bir adım oldu” dedi.

Yarı iletkenler, güç elektroniği, elektromekanik ve diğer bileşen çözümlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesiyle kapsamlı teknolojik çözüm tedarik hizmeti sunan Empa Elektronik, CEE pazarına (Central and Eastern Europe – Orta ve Doğu Avrupa pazarı) odaklanan yeni yapılanması Empa Electronics CEE ile bölgedeki gücünü ve faaliyet alanını her geçen gün genişletiyor. Son olarak küresel connectivity & sensor çözümleri üreticisi TE Connectivity ile yeni bir işbirliğine imza atan Empa Electronics CEE, Empa Elektronik’in 10 yılı aşkın süredir Türkiye’de satış ve teknik-Ar-Ge destek faaliyetlerini yürüttüğü şirketin ürünlerini, Orta ve Doğu Avrupa pazarındaki müşterilerle buluşturacak.

“Bölgesel varlığımız güçleniyor”

Empa Elektronik CEO’su Murat Sarpel, 2025 yılında faaliyete geçen Macaristan merkezli Empa Electronics CEE ile Macaristan, Polonya ve Çekya başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa pazarında daha hızlı ve kapsamlı hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Empa Electronics CEE’nin, Empa Elektronik’e CEE pazarındaki müşterilerine daha yakın olma ve birebir ilişkiler kurma fırsatı verdiğini dile getiren Sarpel, “Empa Electronics CEE, Türkiye dışındaki faaliyetlerimizi genişletmek ve bölgesel müşteri portföyümüzü artırmak için stratejik bir rol oynuyor. Bu sayede bölgesel müşteri ilişkilerimiz ve varlığımız güçlenirken CEE pazarındaki satış ve lojistik süreçlerimiz hızlanıyor. Empa Electronics CEE aynı zamanda Empa Elektronik’in teknik ve mühendislik desteğini CEE müşterilerine direkt ulaştırabilme imkanı sunuyor” diye konuştu. Empa Electronics CEE’nin, Empa Elektronik’in küresel tedarik ve mühendislik hizmetlerini güçlendirme hedefi doğrultusunda attığı önemli bir adım olduğunu kaydeden Sarpel, şunları söyledi:

Canlı pazar, güçlü sanayi, yüksek dijital adaptasyon

“Empa Electronics CEE ile Orta ve Doğu Avrupa’daki bölgesel varlığımız da önemli ölçüde güçlendi. Orta ve Doğu Avrupa pazarı, Batı Avrupa’ya kıyasla daha yüksek büyüme oranları, daha rekabetçi iş gücü maliyetleri ve AB ile uyumlu regülasyonlarıyla oldukça canlı bir pazar. Güçlü orta sınıfı ve her geçen gün artan alım gücüyle öne çıkan bölgenin otomotiv, beyaz eşya, elektronik ve makine gibi Empa Elektronik’in faaliyet gösterdiği alanlarda güçlü bir sanayisi var. Ayrıca yüksek dijital adaptasyon özelliğine sahip ve e-ticaret, fintech, yazılım gibi sektörleri hızla gelişiyor. Empa Elektronik olarak önümüzdeki dönemde yeni markalarımız ve yeni müşterilerimizle pazarın en güçlü oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz. TE Connectivity ile yaptığımız yeni işbirliği, bu hedefimiz doğrultusunda attığımız önemli bir adım oldu.”

Küresel teknoloji lideri

TE Connectivity’nin dünya çapında faaliyet gösteren, connectivity & sensor çözümleri geliştiren bir teknoloji lideri olduğunu vurgulayan Murat Sarpel, “Elektriksel iletim, veri bağlantısı ve sinyal çözümleri tasarlayıp üreten şirketin ürün portföyünde konektörler, sensörler, kablolar, RF ve fiber optik çözümler, otomotiv, endüstri, enerji ve veri merkezleri yer alıyor. Yaklaşık 130 ülkede, 85 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteren TE Connectivity ile Türkiye’de 10 yılı aşkın süredir bir iş ortaklığımız bulunuyor. Hem satış hem de teknik ve Ar-Ge desteğini kapsayan bu işbirliğimizi, Empa Electronics CEE ile Orta ve Doğu Avrupa pazarına taşıyoruz” açıklamasında bulundu.