Türkiye'de yaklaşık 16,5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesine yapılacak artışın bütçeye etkisi de hesaplanıyor. Bir analizde, 1.000 TL'lik bir artışın bütçeye maliyetinin 34,5 milyar TL olacağı belirtiliyor. Başka bir değerlendirmede ise 2.000 TL'lik artışın bütçeye etkisinin 70,5 milyar TL olacağı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yapacağı toplantılar sonucunda, emekli ikramiyelerinin artırılmasıyla ilgili düzenlemenin torba kanuna eklenerek Meclis gündemine taşınması planlanıyor.

Emekli bayram ikramiyelerinin, Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak.