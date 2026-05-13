Goodyear Adapazarı Fabrikası'nda çalışan işçiler, devam eden toplu iş sözleşmesi sürecindeki düşük zam tekliflerine karşı eylemlerini 30 Nisan'dan bu yana sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde fabrika içerisinde yürüyüş yaparak seslerini duyurmaya çalışan işçiler, bu sabah vardiya giriş ve çıkış saatlerinde fabrika önünde bir protesto daha gerçekleştirdi.



"İşveren masaya aklını topla gel"

Gece vardiyasından çıkan işçiler ile sabah vardiyasına gelen çalışanlar fabrika girişinde buluştu. Kalabalık bir grup oluşturan lastik işçileri, alkışlar ve ıslıklar eşliğinde tempo tutarak işverene çağrıda bulundu. İşçiler, hep bir ağızdan "İşveren masaya aklını topla gel" sloganları atarak sunulan tekliflerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.