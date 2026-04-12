Güncel değeri 2 milyar doların üzerinde olduğu ifade edilen servet, hem hukuki hem de diplomatik boyutlarıyla dikkat çekiyor.

Hastane odasında ortaya çıkan sır

İddiaya göre süreç, 2005 yılında Bayrak’ın annesinin ağır bir rahatsızlık geçirdiği dönemde başladı. Hastane odasında oğluna İsviçre’deki bir kasada saklanan aile varlığından söz eden anne Bayrak’ın açıklamaları üzerine Sait Ali Bayrak, Zürih’e giderek banka yetkilileriyle temasa geçti. Ancak altınları Türkiye’ye getirmek istemesiyle birlikte süreç karmaşık bir hal aldı.

Yerleşim teklifi iddiası

Bayrak’ın iddiasına göre İsviçre tarafı, söz konusu varlıkların ülke dışına çıkarılmasına sıcak bakmadı ve bunun yerine Bayrak ailesine İsviçre’ye yerleşmeleri yönünde teklif sundu. Aile ise bu teklifi reddederek varlıklarını Türkiye’ye taşımakta ısrar etti.

Süreç diplomatik boyut kazandı

Zamanla konu yalnızca hukuki bir mesele olmaktan çıkarak diplomatik bir boyut da kazandı. İddiaya göre İsviçre’nin Türkiye Büyükelçisi Elazığ’a gelerek aileyle görüşmeler gerçekleştirdi. Osmanlı dönemine ait ziynet eşyaları, altın kemerler ve çeşitli değerli parçaların yer aldığı belirtilen altı sandığın akıbeti, dönemin siyasi çevrelerinin de gündemine geldi.

60’tan fazla avukatla mücadele sürüyor

Bayrak ailesi, bugün 60’tan fazla avukatla süreci sürdürdüklerini belirtirken, bankanın ise “zaman aşımı” ve “kaynak ispatı” gibi gerekçelerle taleplere karşı çıktığı öne sürülüyor. Uzun yıllardır devam eden dava sürecinde henüz net bir sonuca ulaşılamadı.

Varlık Barışı detayı dikkat çekiyor

Öte yandan Türkiye’de uygulanan “Varlık Barışı” düzenlemeleri, yurtdışındaki varlıkların belirli şartlar altında ülkeye getirilmesine imkân tanıyor. Bu durum, Bayrak ailesinin hukuki sürecinde alternatif bir yol olarak değerlendiriliyor.

Sait Ali Bayrak’ın yıllardır süren bu mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı ise hem kamuoyu hem de hukuk çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.