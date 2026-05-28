Kurban Bayramı'nı memleketi Manisa'da ailesiyle geçiren CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in ailesinden acı haber geldi. Özgür Özel'in amcası 82 yaşındaki Necati Özel, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Necati Özel için Manisa Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Babası Talat Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Semra Aliye Kavaf, Veli Ağbaba, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, MHP Manisa Cüneyt Tosuner, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri katıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeğenleri Pınar ve Tolga Özel ile aile yakınları cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Hatuniye Cami İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından kılınan cenaze namazının ardından Grup Başkanı Özel amcası Necati Özel'in tabutunu cenaze aracına kadar omzunda taşıdı. Necati Özel, namazın ardından Kırtık mezarlığına defnedildi.

Öte yandan cenazeye CHP kadrolarının yoğun katılımı ise dikkat çekti.