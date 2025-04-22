24 Ocak 2020’de meydana gelen Elazığ depremi ve 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Elazığ’da, devlet destekli konut projeleri hızla tamamlandı. İlk etapta 24 binden fazla konut hak sahiplerine teslim edilirken, 27 bin 716 vatandaş yeni evlerine kavuştu. Halen 11 bin 366 konutun yapımı sürerken, bu yılın sonuna kadar tüm konutların tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Ancak son günlerde özellikle Hicret Mahallesi başta olmak üzere bazı bölgelerde, hak sahiplerinin devletten neredeyse bedavaya aldığı bu konutları yüksek fiyatlarla kiraya vermesi, tepkilere yol açtı. Yıllık ödemesi yaklaşık 9-10 bin lira olan konutlar, aylık 10 ila 15 bin lira arasında kiraya sunuluyor.

"Bu Vicdansızlık"

Mahalle sakinlerinin yoğun şikayetleri üzerine açıklama yapan Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan, duruma sert tepki gösterdi. Gülbasan, "Devlet vatandaşına neredeyse bedava ev vermiş. Yıllık 9 bin lira ödedikleri evleri, 15 bin liraya kiraya veriyorlar. Yazık, günahtır. Bu yapılan insanlığa sığmaz," dedi.

Deprem süreçlerinde yaşanan sıkıntıları hatırlatan Muhtar Gülbasan, "2020 ve 2023 depremlerinde vatandaşlarımız büyük acılar yaşadı. Hükümetimiz dünyada örneği az bulunur bir hızla ev yaptı ve çok uygun şartlarda teslim etti. Ancak bazı vatandaşlarımız, devletin bu iyi niyetini kötüye kullanıyor. Kendi çıkarları için kiracıları mağdur ediyor," ifadelerini kullandı.

"Fahiş Kira İstemeyin, Vicdanlı Davranın"

Muhtar Gülbasan, birçok hak sahibinin evlerini kiraya verirken aşırı fiyatlar talep ettiğini belirterek, "Bir ev sahibi için 12-15 bin lira yüksek görünmeyebilir, ancak asgari ücretle geçinen bir aile için bu rakamlar çok büyük. İnsanlar çocuklarının okul masrafını, mutfak giderini nasıl karşılayacak?" diye sordu.

Bazı duyarlı ev sahiplerinin kira bedellerini 7 bin lira seviyesinde tuttuklarını belirten Gülbasan, "Bu vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kiraya veren herkesin bu şekilde duyarlı olmasını bekliyoruz," dedi.

Son olarak, insanların her olumsuzlukta devleti suçladığını, ancak önce herkesin kendi vicdanına dönüp bakması gerektiğini vurgulayan Muhtar Gülbasan, "Bu kadar vicdansızlık olmaz. Deprem günü çadır isteyen insanların bugün evlerini bu kadar fahiş fiyatla kiraya vermeye hakları yok," diyerek sözlerini tamamladı.