İmamoğlu Hakkında 142 Farklı Eylem İçin Ceza Talebi

Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü. İddianamede, 105’i tutuklu, 170’i adli kontrolle serbest, 7’si firari olmak üzere toplam 402 şüpheli yer aldı.

Ekrem İmamoğlu hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, 12 kez rüşvet, 7 kez suç gelirlerinin aklanması ve 7 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından ceza talep edildi.

Savcılık, İmamoğlu’nun “örgüt lideri” sıfatıyla örgüt üyelerinin işlediği 142 eylemden de sorumlu tutulmasını istedi. Bu kapsamda ihaleye fesat karıştırma (70 kez), rüşvet alma (47 kez), irtikap (9 kez), kamu kurumlarını dolandırma (39 kez) ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlamalar da iddianamede yer aldı.

6 İsim ‘Yönetici’ Olarak Yer Aldı

İddianamede ayrıca, örgüt yöneticileri olarak Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün’ün isimleri yer aldı. Savcılık, bu kişilerin örgüt faaliyetlerini organize ettikleri ve İmamoğlu’nun talimatlarıyla hareket ettikleri iddiasında bulundu.

Savcılıktan Açıklama: “Kamu Davası Açılmıştır”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ soruşturması tamamlanmış olup, 402 şüpheli hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır. Hakkında işlem yapılan bazı şüpheliler yönünden soruşturma sürmektedir.”

İddianame Mahkemeye Sunuldu

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan kapsamlı iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, Ekrem İmamoğlu ve diğer şüpheliler yargı süreciyle karşı karşıya kalacak.