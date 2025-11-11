2020 yılında başlayan bu güçlü iş ortaklığı 2027 yılı ortasına kadar uzatıldı. Türk voleybolunun son yıllarda elde ettiği uluslararası başarılarla birlikte yükselen marka değerine eşlik eden Mercedes-Benz Türk, spora ve sporculara desteğini kararlılıkla sürdürüyor.

Türk sporuna uzun yıllardır kesintisiz destek veren Mercedes-Benz Türk, Türkiye Voleybol Federasyonu ile olan iş ortaklığını güçlendirerek sürdürüyor. Şirket, yapılan yeni anlaşmayla A Milli Voleybol Takımlarının Resmi Ulaşım Sponsoru olmaya devam ediyor. Türk voleybolunun uluslararası arenadaki yükselişine eşlik eden Mercedes-Benz Türk, ulaşımda güven, konfor ve sürdürülebilirlik alanındaki birikimini voleybolun enerjisi ve takım ruhuyla birleştirerek, Türkiye’nin en başarılı branşlarından birine uzun vadeli desteğini sürdürüyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, anlaşmanın yenilenmesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mercedes-Benz Türk olarak, Türkiye’nin en başarılı branşlarından biri haline gelen voleybola destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. A Milli Voleybol Takımlarımız, son dönemde uluslararası alanda elde ettikleri büyük başarılarla hepimize ilham veriyor. Onların azmi, disiplini ve mücadele gücü, yalnızca sahadaki bir başarı hikayesi değil; aynı zamanda ülkemizin gençlerine ve gelecek nesillere umut veren bir motivasyon kaynağı. Bu yolculuğun bir parçası olmak, onları yeni zaferlere taşıyan markalardan biri olmak bizim için ayrı bir mutluluk. 58 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında üretim, ihracat, sosyal fayda alanlarında değer yaratıyoruz. Spora destek ise sosyal fayda çatımızın bir alanı ve şirket olarak uzun yıllardır Türk sporuna ve sporcularına desteğimize tam gaz devam ediyoruz. Voleybol Milli Takımlarımıza olan desteğimizle de ülkemizi gururlandıran her başarıya katkı sunmayı sürdüreceğiz.”

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise “Mercedes-Benz Türk, uzun yıllardır Türk voleybolunun en önemli paydaşlarından biri. Sporun gelişimi ancak sürdürülebilir desteklerle mümkün olur ve Mercedes-Benz Türk bu anlamda örnek bir iş ortağımız. Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri, son yıllarda Avrupa ve dünya arenasında gösterdikleri üstün performanslarla Türkiye’nin gururu haline geldi. Bu başarıların arkasında güçlü bir takım ruhu kadar, onlara inanan ve her koşulda destekleyen markalar da var. Mercedes-Benz Türk’ün bu değerli desteğini 2027 yılına kadar uzatmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş ortaklığının Türk voleybolunun gelecekteki başarılarına katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyor, markaya spora olan istikrarlı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Türk sporunun her alanında sürdürülebilir destek

Mercedes-Benz Türk, 1996 yılından bu yana Türk sporuna kesintisiz destek veriyor. Futbol, voleybol, hentbol gibi birçok branşta yürütülen sponsorluklarla spora katkı sunmayı sürdüren şirket, milli takımlar düzeyindeki sponsorlukları ile Türkiye’nin en uzun soluklu kurumsal spor desteklerinden birine imza atıyor. Bugün Milli Futbol Takımları’nın Karayolu Ulaşım Sponsoru, A Milli Voleybol Takımları’nın Resmi Ulaşım Sponsoru, Ampüte Milli Futbol Takımı’nın Resmi Ulaşım Sponsoru, Türkiye Hentbol Milli Takımı’nın Resmi Ulaşım Sponsoru olarak destek veren Mercedes-Benz Türk, spora olan uzun vadeli bağlılığını voleybol alanındaki yeni dönem iş ortaklığı ile daha da güçlendiriyor.