İddianamenin Detayları

Ekrem İmamoğlu’nun 20 Ocak 2025’te katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili yaptığı konuşma nedeniyle, savcılık tarafından "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "Tehdit" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur", Ekrem İmamoğlu ise "sanık" sıfatıyla yer aldı. Gürlek’in, geçmişte Adalet Bakan Yardımcılığı yaptığı, terör suçlarına bakan ağır ceza mahkemelerinde başkanlık ettiği ve bu sebeple çeşitli terör örgütlerinin hedefi haline geldiği iddia edildi.

7 Yıl 4 Aya Kadar Hapis Talebi

İddianamede, İmamoğlu’nun konuşmasında Gürlek’i doğrudan hedef gösterdiği ve bu söylemlerin kamu görevini sürdüren mağduru küçük düşürme amacı taşıdığı öne sürüldü. Cumhuriyet savcısı, İmamoğlu’nun "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret", "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından toplamda 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Siyasi Yasak Talebi

İddianamede, İmamoğlu’nun 27 Ocak’ta yaptığı basın açıklamasında, mahkemelerde bilirkişi olarak görevli bir kişi hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından da soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu gelişmeler göz önüne alınarak, savcılık Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi gereği İmamoğlu’nun kamu görevinden men edilmesini, yani siyasi yasak getirilmesini talep etti.

İmamoğlu’nun Açıklamaları

Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında yaptığı açıklamada, "Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Her zaman, herkes için adalet!" ifadelerini kullandı.

31 Ocak’ta İstanbul Adliyesi’nde verdiği ifadesinde ise, şunları söyledi:

🔹 "Bağımsız yargının can çekiştiğini vurguladım."

🔹 "Biz, hukukun talimatla değil, evrensel ilkelerle işleyeceği bir gelecek için çalışıyoruz."

🔹 "Konuşmamın tehdit olarak değerlendirilmesi, bağımsız yargıyı tehdit edenlerin işine gelir."

🔹 "Hakkımda açılan bu siyasi soruşturmanın cevabını millet sandıkta verecektir!"

İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, davayı kabul ederse yargılama süreci başlayacak.