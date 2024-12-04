Aralık 2024 tarihi itibariyle Ekovitrin ailesi olarak 25 yıllık bir başarı hikâyesini kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ekovitrin dergisinin ilk sayısından itibaren hedefimiz; Türkiye’nin en güvenilir yayınlarından biri ve iş dünyasına ilham veren bir rehber olmaktı.

1999 yılı Aralık ayında ilk baskısını yaparak yayın hayatına başladığımızda, ülke ekonomisi büyük bir çıkmazın içindeydi. Ülkede istikrar kaybolmuş, Türk ekonomisi freni boşalmış bir kamyon gibi yokuş aşağı hızla iniyor durumdaydı. O günkü şartlarda bir derginin yayın hayatına başlaması her ne kadar büyük risk taşısa da hedefi olan girişimciler için yeni fırsatlar sunuyordu.

Ekovitrin yayın hayatına başladığında “Türkiye’de hiç mi güzel şeyler olmuyor?” diyerek her kesime ilham veren düşünceleri kamuoyu ile paylaşmaya başladı. Bardağın dolu tarafını görerek; sadece ekonomi haberlerini aktaran bir dergi olmak değil, aynı zamanda üretimi teşvik eden, başarıyı destekleyen bir yayıncılık politikası izleyerek çeyrek asrı geride bıraktık. Mesleği sadece gazetecilik olan Kamuran Abacıoğlu, Şeref Özata ve Bilal Koçak el ele vererek Ekovitirin’i “Ekovitrin Global” ile dünya çapında tanınan bir marka haline getirmeyi başardık. Bugün, geriye dönüp baktığımızda, bu hedefi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ekovitrin dergimizin öne çıkan özelliklerini şöyle sıralayabilirim:

1. Sektör Liderlerinin Güçlü İletişim Aracı Olması

Ekovitrin, yayın hayatına başladığı tarihten bu yana Türkiye'nin ve Avrasya bölgesinin devlet başkanları, bakanlar, önde gelen iş insanları, yöneticiler, ekonomistler ve sektör liderleriyle röportajlar gerçekleştirdi. Dergi, iş dünyası profesyonellerine ve okurlarına ilham veren başarı hikâyeleri sunarak sektörlerdeki gelişmeleri ve yenilikleri geniş bir okuyucu kitlesiyle paylaştı.

2. Dijitalleşme Süreci ve Online Platformlar

Ekovitrin dergisi, teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde dijitalleşmeye hızlı bir şekilde adapte oldu. Hem basılı dergi hem de dijital platformlarda içerik üreterek okuyuculara daha geniş bir erişim imkânı sundu. Dergi, dijital medya araçlarını etkin bir şekilde kullanarak sektördeki en güncel gelişmeleri takipçilere aktarır hâle geldi.

Sadece geçmişimize değil, geleceğe de yatırım yapıyoruz. Grubumuz bünyesindeki www.ekovitrin.com, altyapısını daha da güçlendirerek, mobil uyumlu ve IOS ile Google Play platformlarından indirilebilir duruma geldi. 7/24 güncellenen, daha zengin ve dinamik içerikleriyle yenilenen web sitemiz, özellikle Avrasya coğrafyası başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından takipçilerimize ulaşmaya devam ediyor.

3. Ekonomi ve İş Dünyasında Öncülük Eden Ödül Törenleri

Ekovitrin, ekonomi ve iş dünyasına katkı sağlayan başarılı girişimciler, firmalar ve liderlere ödüller vererek onların başarılarını takdir etmeyi sürdürüyor. Her yıl düzenlenen "Ekovitrin Başarı Ödülleri", iş dünyasının en başarılı isimlerini bir araya getirerek Türkiye'nin önde gelen şirket ve liderlerine tanınan bir ödül platformu oldu. 2025 yılında 20. Uluslararası Ekovitrin Ödül töreniyle yine bir ilke imza atmayı planlıyoruz.

4. Girişimcilik Ekosistemine Katkı

Ekovitrin, girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmak için birçok projeye imza attı. Girişimcilerin başarı öykülerine yer vererek yeni girişimcilerin yol almasına ilham veren içerikler sundu. Ayrıca girişimcilik konusundaki bilinci artıran etkinlikler düzenleyerek, genç girişimcilere ilham kaynağı oldu, olmaya devam ediyor.

5. Uluslararası İlişkiler ve Küresel Etkileşim

Yalnızca Türkiye’ye değil, uluslararası ekonomiye dair de önemli içerikler sunmaya devam ediyoruz. Pandemi sürecinde yayınlayamadığımız İngilizce Ekovitrin Global 2025 yılında yine tüm dünyada online e-ticaret sitelerinde yerini alacak. Yayınımız yabancı yatırımcılar ve küresel ekonomi hakkında analizler yaparak Türkiye'nin ekonomik ilişkilerini global ölçekte ele almaya devam edecek. Ayrıca, küresel pazarda önemli konuları işleyerek Türk iş dünyasının dışa açılmasına katkı sunmayı sürdürecek.

6. Sosyal Sorumluluk Projeleri

Ekovitrin, iş dünyasında sadece ekonomik değil, sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem vermiştir. Eğitim, çevre ve sürdürülebilirlik gibi konularda farkındalık yaratmak adına çeşitli sosyal sorumluluk projeleri düzenlemiştir. Bu projeler, iş dünyasındaki firmaların toplumsal sorumluluklarına dikkat çekmiş ve önemli bir etki oluşturmuştur.

7. Sürekli Yenilikçi İçerikler ve Gelişim

Ekovitrin, her sayısında sektörlerin en yeni trendlerini, teknolojik gelişmeleri ve inovasyonları okuyucularına sunacak. İş dünyasına dair derinlemesine analizler içeren dosyalarımız her ay sayılarımızda yer alacak. Dergimiz, ekonomi ve finansal piyasalara dair güncel raporlar, istatistiksel veriler ve kapsamlı analizler ile hem işletmelerin hem de girişimcilerin kararlarına yön vermeyi sürdürecek.

9. İş Dünyasında Kadın Liderlerin Desteklenmesi

Ekovitrin, iş dünyasında kadınların daha fazla yer almasını desteklemek için özel içerikler üretmiş, kadın girişimcilerin ve liderlerin başarı öykülerine yer vermiştir. Kadınların iş dünyasında daha fazla söz sahibi olmalarını teşvik etmek adına çeşitli projeler gerçekleştirmiştir.

10. Genişleyen Okuyucu Kitlesi

Ekovitrin, yayın hayatı boyunca Türkiye'deki ekonomi dergileri arasında önemli bir okuyucu kitlesi oluşturmuştur. Hem iş dünyasının profesyonellerine hem de ekonomi meraklılarına hitap eden içerikleriyle her yaştan okuyucuyu dergisine çekmeyi başarmıştır.

Netice olarak; Avrasya bölgesinde kısa sürede en çok tanınan ekonomi haber dergisi Ekovitrin, 25 yıl boyunca istikrarla yayınlanarak aylık ekonomi dergiciliğinde bir marka haline geldi. Dergi, D&R, Carrefour, Migros gibi zincir marketlerde fiziki ve on-line olarak satışa sunuluyor ve dünyanın birçok ülkesinde erişilebilir olmasıyla global bir yayın organı kimliği taşıyor.

Bugün, siz değerli okuyucularımızın desteği olmadan bu başarı hikâyesini yazamayacağımızın farkındayız. Bizleri her ay heyecanla takip eden okuyucularımıza, 300. Sayımıza özel makale yazan Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat’a teşekkür ediyorum. 25 yıl boyunca sürekli güvenle yanımızda duran reklam verenlerimize ve emeğini ortaya koyan tüm çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı iletiyorum.

Ekovitrin olarak bir çeyrek asrı geride bırakmanın mutluluğuyla yeni hedeflere doğru yol alıyoruz. İstikrarımızı, güvenilirliğimizi ve yenilikçi vizyonumuzu sizlerin desteğiyle geleceğe taşıyoruz.

Nice 25’inci yıllarda birlikte olmak dileğiyle…