EKOVİTRİN’DEN TÜRKİYE VE DÜNYAYA NOKTA ATIŞI YAKLAŞIM

ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak’ta göreve başladığı ikinci ayında dünyanın eksenini değiştirmekten bahsettikten sonra Gazze’nin tamamen boşaltılmasını ve bölgeyi imara açacaklarını söyledi. Kovboy aklı! Böylece; Gazzelileri vatanından edecek… İsrail’in yenemediği Hamas’ı dağıtacak… İsrail’in sınırlarını genişletecek… Gazze açıklarında trilyonlarca dolarlık petrol ve doğal gaz rezervlerine konacak… Yanında Gazze’nin imarını kendi adamlarına vererek sözüm ona ABD ekonomisini düzeltecek! İyi de bu makus, bedbaht ve mel’un plan nasıl uygulanacak?

Ekovitrin de Şubat sayının önemli bir kısmını Donald Trump’ın politikaları üzerinden konumlandırdı. ABD’nin Grönland, Orta Doğu, Avrupa, Rusya ve Çin harekatına bütün dünya karşı çıkarken Trump bu kadar sıkleti nasıl kaldıracak merak konusu! Öyle anlaşılıyor ki bir ay sonraki Ekovitrin 2025 Mart sayısı önemli yazı, araştırma ve söyleşilerle okuyucusunun karşısında olacak.

TÜRK MARKALARININ KÜRESEL GÜCÜ

Global anlamda söz sahibi çok sayıda iş insanımız dünyanın altından girip üstünden çıkıyor. Ekovitrin, “Bizim Her İşimiz Yatırım” diyen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’ı röportajla örnek iş adamı olarak kapağına taşıdı. Sadece Davut Doğan ile kalmadı… Dünyaya moda öğretmeyi hedef edinen ve “Orka Küresel Moda Endüstrisinde Türkiye’nin Bayrak Taşıyıcı Markası” mesajını veren Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nu da güzel bir söyleşi ile kapağına taşıdı. “Büyüme Momentumuzu Faiz İndirimleriyle Yükselteceğiz” ifadesini kullanan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da 2025 hedeflerini tek cümlede özetledi.

EKONOMİ DOĞRU YOLDA DENGE ARAYOR

Ekovitrin Şubat sayısında Türkiye ekonomisini “Denge Arayışında” başlığıyla masaya yatırırken siyaset, iş dünyası, akademisyen ve bürokrasinin önemli isimlerini sayfalarına aldı. Enerjide yeni yatırımların devreye girdiğini ve söz konusu çalışmalarla dışa bağımlılığın giderek azaldığına dair araştırma ile dikkat çeken Ekovitrin, küresel anlamda 2024 yılından devreden birçok sorunun 2025 yılında nasıl halledileceğine dair bir dosya ile ufuk açmaya çalıştı.

Ekovitrin yazarlarından Prof. Dr. H. Tarık Oğuzlu, “Orta Doğu Nereden Nereye Geldi”, Sedat Yılmaz “Küresel Kriz Saati Alarm Veriyor”, Prof. Dr. Hüseyin Selimler, “Enflasyon – Faiz İlişkisi: Piyasalar ve Sosyal Etkiler” başlıklı yazılarıyla gündeme yönelik açılımlarla bulundular.

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