AKAR YAPI, GELECEĞİ YENİ PROJELERLE İNŞA EDİYOR

Gayrimenkul sektörüne binlerce prestijli daire kazandıran Akar Yapı, 2025 yılına kadar 3 bin daireye daha imza atmayı planlıyor. İlk etapta 600 milyon TL’lik yatırımla hayata geçireceği projeleriyle bu hedefin startını veren şirket, Kâğıthane ve Kartal’da 2 projeye başladı. Proje aşamasında ve sonrasında yatırımcısına her zaman kazandıran şirket Kâğıthane ve Kartal’da 2 projeye başladı. Gayrimenkul sektörünün son 10 yıldaki dönüşüm ve gelişimini yakından tanıklık ettiklerini belirten Akar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Figen Akar, “Şirket olarak her zaman geleceğe güvenle baktık. Bu güvenle 2025 yılına kadar 3 bin konutluk projelerimizi sektöre kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bu sene Kağıthane ve Kartal’da 2 yeni projenin startını verdik. Kağıthane’de bulunan Konak projemiz 16.000 metrekare inşaat alanında, 112 daire ve ticari alanlar barındırıyor. Kartal’da yer alan Yakapark projemiz ise 32 bin 500 metrekare inşaat alanında 3 bloktan oluşmakta olup toplam 166 daire bulunuyor. Kartal Kızılay Meydanı’nda proje aşamasında olan 90 daireden oluşan Akar Serenity, Kartal ve Maltepe’de butik projelerimiz ayrıca Çekmeköy Ömerli’de villa projemizi yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Projelerimiz, yatırımcıların merkezi lokasyon arayışlarına yanıt veriyor. Geniş yeşil ve yürüyüş alanlarıyla da doğanın içinde izole yaşam beklentilerini karşılıyor” dedi.

600 MİLYON TL YATIRIMLA YÜKSELECEK

Kâğıthane ve Kartal’daki projeleri 600 milyon TL yatırımla hayata geçireceklerini kaydeden Figen Akar, “Konuta yatırım bu zaman değil her zaman çok kazançlı bir yatırım oldu. Markalı konut projelerine baktığımızda ise yatırımcısına çok daha fazla kazandırdığını görüyoruz. Projelerimizin, temel atma sürecinden teslim aşamasına kadar yatırımcılarına yüksek oranda kazanç sağladığını söyleyebiliriz. Döviz, altın ve diğer yatırım enstrümanları ile kıyasladığımızda konut her dönem yatırımcısının yüzünü güvenle güldürmüştür. Yeni projelerin startını verirken diğer yandan İstanbul dışında da projeler geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Ege Bölgesi’nde konsept projeler konusunda lokasyon araştırmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

METREKARE İLE DAİRE SATIŞI TALEP GÖRÜYOR

Yükselen maliyetlerden ötürü metrekare ile daire satışının giderek yaygınlaştığını söyleyen Akar Yapı’nın 30 yıllık birikimine sahip Akar Yapı CEO’su Yücel Evsen ise, “Bütçesi olan ve kredi çekebilme imkânı olanlar konuta yatırım yapıyor. Belirli bir yatırımcı portföyü ise projelerden metrekare satın alıyor. Metrekare ile daire ya da hisse satın alma uygulaması gayrimenkul ticaretinde finansal bir çözüm olarak ciddi ilgi görmeye başladı” dedi. Son dönemde kredili satışların azaldığını vurgulayan Yücel Evren, satışların nakit olarak gerçekleştiğini söyleyerek, “Türkiye sahip olduğu imkanlar nedeniyle herkes için çok rahatlıkla ‘B planı’ durumuna gelebiliyor. Yatırım için ideal ve bu noktada ciddi talep alıyor. Örneğin Ruslar tatil için Türkiye’den konut alıyor, Çinliler Avrupa ve Amerika vizesini daha kolay alabilmek ve ticaret için tercih ediyor. Daha rahat bir emeklilik hayatı için Türkiye’den konut alan Avrupa vatandaşları i bulunuyor. Yaşam tercihi ve oturum da bir başka gerekçe. Yabancı yatırımcı ilk başta güven satın almak istiyor. Yerli yatırımcılar geleceğe dönük, çocuklarına yatırım amaçlı konut almayı tercih ederken, yabancılar ise yatırım amaçlı konut alıyor. Yabancılar yakın gelecekte dünyanın en önemli merkezlerinden birinin İstanbul olacağını ön görerek yatırım amaçlı konut alımı yapıyor” şeklinde konuştu.