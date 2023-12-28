Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 95,3 iken, Aralık ayında yüzde 1,1 oranında artarak 96,4 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,6 oranında artarak 77,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 103,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında artarak 116,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 88,0 değerini aldı.