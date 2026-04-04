Yıla rekor seviyelerle başlayan altının ons fiyatı, özellikle enerji kaynaklı enflasyon baskılarının yeniden güç kazanmasıyla yönünü aşağı çevirdi. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine yönelik beklentilerin zayıflaması ve doların küresel çapta güç kazanması, altın üzerindeki satış baskısını artırdı.

Mart ayında yüzde 11’in üzerinde değer kaybeden altın, böylece 2008 Küresel Finans Krizi döneminden bu yana en sert aylık düşüşünü kaydetti. Ayı 1.113 dolar seviyelerinde tamamlayan ons altın, yatırımcıların güvenli liman algısını da tartışmaya açtı.

Benzer bir tablo gümüşte de görüldü. Sanayi metali olarak da öne çıkan gümüş, küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle daha sert dalgalandı ve mart ayında yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Uzmanlara göre bu düşüşte üç temel faktör öne çıkıyor: artan jeopolitik riskler, küresel likidite ihtiyacındaki yükseliş ve yatırımcıların dolara yönelmesi. Özellikle savaşın uzaması durumunda, ticaret zincirlerinde yaşanabilecek aksaklıkların piyasalardaki kırılganlığı artırabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan gelişmekte olan ülkeler açısından tablo daha da kritik. Zayıflayan yerel para birimleri, enerji ve gıda ithalatını pahalı hale getirirken, bu durumun küresel eşitsizliği daha da derinleştirebileceği belirtiliyor.

Küresel piyasalarda belirsizlik sürerken, yatırımcıların önümüzdeki dönemde merkez bankalarının adımlarını ve jeopolitik gelişmeleri yakından izlemeye devam etmesi bekleniyor. Altındaki bu sert düşüşün geçici mi yoksa yeni bir trendin başlangıcı mı olduğu ise önümüzdeki haftalarda daha net ortaya çıkacak.