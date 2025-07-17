Bu yıl 70. yıldönümünü kutlayan dünyanın en eski halkla ilişkiler meslek örgütü IPRA tarafından gerçekleştirilen ve tüm dünyadan en başarılı projelerin seçildiği Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’nde Ekol, Dijital ve Sosyal Medya Yaratıcılığı (Digital and Social Media Creativity- Inhouse) kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

GELENEKSEL KURUMSAL KUTLAMALARIN ÖTESİNE GEÇİLDİ

“Bu Yüz’den” ve “Bu 101” kampanyaları, markadan ve Ekol’ün iş hedeflerinden bağımsız olarak sadece Cumhuriyet’e adanan 360 derece iletişim çalışması şeklinde planlandı.

Cumhuriyet’in 100. yılına özel yürütülen “Bu Yüz’den” kampanyasında; “yüz” kelimesinin birden fazla anlamıyla söz oyunları yapılarak “Cumhuriyet Varsa Bu Yüz'den” denildi. Atatürk'ün ilkelerini yaşatma misyonuyla hareket edilerek, öğreti ve değerlerini anlatan, Ata’ya ve ilkelerine bağlılığı yansıtan kampanyada Cumhuriyet’in kurucu değerlerine atıfta bulunuldu.

Sürdürülebilir bir konsept oluşturulan “Bu Yüz’den”in kamuoyunda yarattığı etkiyle devam iletişimi olarak gerçekleştirilen “Bu 101” kampanyasında; 101 yıllık Cumhuriyet vurgusu ile birlikte Atatürk'ün yüzü ve sayesinde anlayışını vurgulayan ifadeler tercih edildi.“Bu 101” kampanyasında “Bu Yüz'den”in görsel ve anlatımsal mirası sürdürüldü. Türkiye’de elde edilen birçok kazanımın arkasındaki yüzün Atatürk olduğuna vurgu yapıldı. Kampanya, “Bu yüz birçok anlama gelir”, “Bu yüz bir ulusun umududur”, “Bu yüz bir milletin egemenliğidir”, “Bu yüz bir neslin aydınlığıdır”, “Bu yüz bir kadının hürriyetidir”, “Bu yüz bir çocuğun istikbalidir”, ”#Bu 101 onun eseridir” gibi anlamlı mesajlarla desteklendi. “Bu101” ifadesiyle hem Atatürk’ün yüzü/kendisi işaret edilirken hem de 101 yıllık cumhuriyet sayesinde elde edilen kazanımlar çarpıcı bir dille ifade edildi.

IPRA Altın Küre 2025 Ödülleri, 3 Ekim 2025 tarihinde Gana’nın başkenti Akra’da yapılacak törende sahiplerine takdim edilecek.