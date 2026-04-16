EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiği belirtildi. Soruşturma kapsamında 15 Nisan’da gözaltına alınan baba Uğur Mersinli’nin, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.

Yetkililer, saldırganın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere el konulduğunu, bu materyallerin incelemeye alındığını bildirdi. Ayrıca olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlandığı, güvenlik kameraları dahil tüm delillerin detaylı şekilde değerlendirildiği aktarıldı.

Öte yandan yapılan ilk incelemelerde, saldırganın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD’de gerçekleşen bir saldırının faili Elliot Rodger’e atıfta bulunan bir görsel kullandığının tespit edildiği kaydedildi.

EGM açıklamasında, şu aşamada olayın terör bağlantısına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulanarak, saldırının bireysel bir eylem olarak değerlendirildiği belirtildi. Soruşturma ise çok yönlü olarak sürdürülüyor.