Trabzon Havalimanı'nda binlerce taraftarın meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşıladığı Salah, gördüğü atmosfer karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Taraftarları selamlayan yıldız futbolcu, ilk açıklamasında duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Böyle bir şeyi daha önce gördüm mü bilmiyorum. Binlerce insan var burada. Bu inanılmaz ortamda bulunduğum için çok mutluyum. Ne kadar şaşırdığımı kelimelere dökemiyorum."

Başarılı futbolcu ayrıca, "Trabzonspor'da ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

İmza töreni Perşembe günü

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Salah'ın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağını belirterek, törenin Perşembe günü akşam saatlerinde yapılmasının planlandığını açıkladı.

Doğan, "Oyuncunun sağlık kontrolü sürecine göre program şekillenecek. Kariyer anlamında daha üst seviyede bir oyuncu getirmek çok zor. Çok önemli bir futbolcuyu çok önemli bir zamanda kadromuza kattık." dedi.

İlk kez Trabzonspor formasını giydi

Trabzon'a ayak basmasının ardından bordo-mavili formayı sırtına geçiren Mohamed Salah, ilk kez kulüp renkleriyle kameraların karşısına çıktı. Taraftarlara seslenen yıldız futbolcu, büyük alkış alan "Bize her yer Trabzon" sözleriyle tribünlerin sevgisini kazandı.

Kariyeri başarılarla dolu

Futbol kariyerine Mısır'ın Al Mokawloon takımında başlayan Mohamed Salah; Basel, Chelsea, Fiorentina ve Roma'nın ardından 2017 yılında Liverpool'a transfer oldu. İngiliz ekibinde geçirdiği dokuz sezonda 442 maçta 257 gol atan yıldız futbolcu; Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve FA Cup dahil birçok önemli başarıya imza attı.

Premier Lig'de dört kez gol kralı olan Salah, Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü de iki kez kazandı. Mısır Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan deneyimli yıldız, 2018 ve 2026 Dünya Kupaları'nda ülkesini temsil etti.

Trabzonspor taraftarı şimdi gözünü Perşembe günü düzenlenecek resmi imza törenine çevirmiş durumda. Bordo-mavililer, kulüp tarihinin en ses getiren transferlerinden biri olarak gösterilen Mohamed Salah'ın yeni sezonda takıma önemli katkı sağlamasını bekliyor.