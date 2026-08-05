Avrupa'nın farklı ülkelerinden katılımcıların Bosna-Hersek'te bir araya gelmesiyle 25 Temmuz'da yola çıkan Filistin Konvoyu, Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden ilerleyerek 30 Temmuz'da İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'deki yolculuğunu sürdüren konvoy, Adana'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Merkez Cami önünde düzenlenen destek mitinginde konuşan katılımcılar, Gazze'de yaşanan insani dramın dünya kamuoyunun gündeminden düşmemesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmacılardan Gazi Kılıçparlar, konvoyun karşılaştığı tüm zorluklara rağmen yoluna devam ettiğini belirterek, bu girişimin Filistin meselesinin unutulmaması açısından önemli bir anlam taşıdığını ifade etti.

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) adına konuşan Dr. İdris Polat ise konvoyun yalnızca bir yolculuk olmadığını, aynı zamanda insanlık adına verilen vicdani bir mesaj taşıdığını söyledi. Polat, Filistin halkıyla dayanışmanın büyüyerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Mitingin ardından konvoy üyelerinin geceyi Adana'da geçireceği, yarın sabah namazının ardından Gaziantep'e hareket ederek Türkiye'deki programlarına devam edecekleri öğrenildi.