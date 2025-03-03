2024’ün Durukan Şekerleme için dönüm noktası niteliğinde bir yıl olduğunu söyleyen Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Durukan, “Geçen yıl, başarılarla dolu 40 yıllık tarihimizin en önemli adımlarından birini atarak halka arzımızı başarıyla gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde yatırımcılarımız başta olmak üzere tüm iş ortaklarımız, paydaşlarımız, çalışanlarımız, Türkiye ekonomisi ve toplumumuz için en yüksek katma değeri sağlama hedefiyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Şekerleme sektöründe 40 yıllık tecrübeye sahip olan Durukan Şekerleme, 2024 yılında 917 milyon 444 bin 77 TL satış hasılatı elde etti. Şirket, geçen yıl toplam hasılatının 395 milyon 827 bin 65 TL’sini yurtiçi satışlardan, 534 milyon 60 bin 362 TL’sini ihracattan sağladı. 2024 yılında Durukan Şekerleme’nin 12 aylık brüt kârı 389 milyon 896 bin 545 TL, esas faaliyet kârı 192 milyon 687 bin 205 TL, dönem kârı ise 101 milyon 179 bin 763 TL oldu. Durukan Şekerleme’nin 2024 yılında brüt kar marjı yüzde 42,5, esas faaliyet kâr marjı yüzde 21, net kâr marjı yüzde 11,02, FAVÖK marjı ise yüzde 26,19 olarak hesaplandı. Bu dönemde toplam varlıkları 2 milyar 683 milyon 312 bin 706 TL’ye ulaşan şirketin öz kaynakları ise 1 milyar 722 milyon 637 bin 495 TL seviyesinde gerçekleşti.

“2024 yılı dönüm noktamız oldu”

Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Durukan, 2024 yılını başarılı finansal sonuçlarla tamamlamış olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek “2024 bizim için çok önemli, dönüm noktası niteliğinde bir yıl oldu. Geçen yıl, başarılarla dolu 40 yıllık tarihimizin en önemli adımlarından birini atarak halka arzımızı başarıyla gerçekleştirdik. Bu adımımız bize yeni ortaklar ve güç kazandırırken yepyeni sorumluluklar da yükledi. Bundan sonraki tüm faaliyetlerimizde bu sorumlulukla hareket edecek, yatırımcılarımız başta olmak üzere tüm iş ortaklarımız, paydaşlarımız, çalışanlarımız, Türkiye ekonomisi ve toplumumuz için en yüksek katma değeri sağlama hedefiyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Dünyanın 4 bir yanında fuarlara katıldı

Geçen yılı, 917 milyon 444 bin 77 TL satış hasılatı ile tamamladıklarını kaydeden Durukan “Hasılatımızın 534 milyon 60 bin 362 TL’sini ihracattan sağladık. İhracatın ciromuzun içindeki payı yüzde 58 olarak gerçekleşti. Toplam 44 ülkeye ihracat gerçekleştirdik” dedi. Önümüzdeki dönemde hem ihracat yaptıkları ülke sayısını hem de ihracatın ciro içindeki payını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Durukan, “Bu nedenle uluslararası fuarlar, hem yeni pazarlara açılmak hem de şekerleme sektöründeki yeni trendleri takip etmek açısından bizim için büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl Almanya’da ISM Cologne, Moskova’da PRODEXPO, Singapur’da Food & Beverage Singapore Expo, Tayland’ta THAIFEX 2024, Dubai’de ISM Middle East, Fransa’da SIAL Paris ve ülkemizde Global Meetings Türkiye fuarlarına katıldık” diye konuştu.

Pazara yeni ürünler kazandırıyor

Durukan Şekerleme’nin hem global pazarda hem de yurtiçinde daha rekabetçi bir pozisyon elde etmesi için yenilikçi ve katma değerli ürünler üzerine odaklandıklarını kaydeden Ertuğrul Durukan, şunları söyledi:

“Bu nedenle; yenilikçi, tüketici beklentilerine cevap verebilecek, son trendlere uygun ve taklidi zor ürünler geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız sonucunda, geçen yıl freeze-dried teknolojisi ile üretilen şekerlememiz Jox - Crunchy Bites’i tüketicilerin beğenisine sunduk. Böylece başta ABD olmak üzere tüm dünyada büyük bir popülerlik kazanan ‘freeze-dried şekerleme’ trendini Türkiye’ye getiren marka olduk. Kısa sürede çok sevilen Jox - Crunchy Bites, çıtır dokusu ve yoğun aromasıyla dikkat çekiyor. Yüzde 99 oranında nemi azaltılan Jox Crunchy Bites, tüketicilere daha önce hiç tatmadıkları bir doku ve lezzet sunuyor. Az miktarda tüketimle bile tatlı ihtiyacını karşılayacak bu lezzet, tatlı severlerin yeni favorisi olma yolunda hızla ilerliyor."