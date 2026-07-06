Sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltıcı ve manipülatif içeriklerle mücadele kapsamında yeni bir adım atıldı. Edinilen bilgilere göre, @solhaberportali adlı X hesabı hakkında 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli kararı verildi. Kararın gerekçesi olarak "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gösterildi.

Hesap Türkiye'de görünmez hale getirildi

Erişim engeli kararının ardından X platformu da kararı uygulayarak hesabı Türkiye'den erişilemez, yani "görünmez" hale getirdi. Böylece Türkiye'deki kullanıcılar söz konusu hesaba doğrudan ulaşamaz duruma geldi.

Hesap sahipleri hakkında adli süreç başladı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, erişim engelinin yanı sıra hesap sahipleri hakkında adli soruşturma da başlatıldı. Soruşturmanın, kamu düzenini bozmayı hedeflediği değerlendirilen ve manipülatif nitelik taşıdığı öne sürülen paylaşımlar kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi neyi düzenliyor?

Erişim engeli kararına dayanak gösterilen 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi, milli güvenlik, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve benzeri nedenlerle internet ortamındaki içeriklere veya sosyal medya hesaplarına erişimin idari kararla engellenebilmesine imkan tanıyor.

Öte yandan soL Haber yönetimi ise erişim engeli kararını kamuoyuna duyurarak uygulamayı "sansür" olarak nitelendirdi ve karara itiraz edeceklerini açıkladı.