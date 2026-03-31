Yılın ilk aylarında bölgede etkili olan yoğun ve dengeli yağışlar, tesislerimizin üretim performansını önemli ölçüde destekledi.
Özellikle yüksek rakımlarda gerçekleşen kar yağışları, su rejiminin sürdürülebilirliği açısından kritik bir avantaj sağladı. Mevcut kar rezervlerinin, önümüzdeki dönemde de üretime katkı sunmaya devam etmesi bekleniyor.
Bölgeden gelen kar manzaraları sadece doğanın eşsiz güzelliğini değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimimizin temelini oluşturan güçlü su döngüsünü gözler önüne seriyor.