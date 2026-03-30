Başarılı sporcuyu tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Samet Balcı’nın azmi, disiplini ve inancıyla sadece Kayseri’nin değil, tüm Türkiye’nin gururu olduğunu vurgulayarak, "Özel kardeşimiz Samet’in elde ettiği bu anlamlı başarı, engellerin azim ve kararlılıkla nasıl aşılabileceğinin en güzel örneklerinden biridir" dedi.



Kocasinan sporcusu Samet Balcı, 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda sergilediği üstün performansla ikinci kez altın madalya kazandı ve bu önemli derecesiyle millî takım aday kadrosuna seçilerek yine Yozgat’ta düzenlenen millî takım kampına katılma hakkı elde etti.

Kocasinan sporcularının bu anlamda büyük bir örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Özel sporcumuz Samet Balcı’nın azmi, kararlılığı ve disiplini bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır. Engellerin sevgi, inanç ve gayretle aşılabileceğini bir kez daha gösteren Samet kardeşimizi yürekten kutluyorum. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor, özellikle özel sporcularımızın hayata daha güçlü tutunmaları için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Samet’in ikinci kez Türkiye şampiyonu olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiş, millî takım yolculuğuna adım atması ise gururumuzu artırmıştır. İnanıyoruz ki bu başarılar bir başlangıçtır ve kardeşimiz ay-yıldızlı forma altında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek uluslararası arenada da yeni zaferlere imza atacaktır. Bu süreçte emeği geçen Türkiye Down Sendromlu Futsal Millî Takımı’nı, antrenörümüz Uğur Arı’yı ve ekibini ile ailesini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi’nin spora yaptığı yatırımların meyvelerini vermeye devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, özellikle özel sporcuların sosyal hayata katılımını artıran projelerin artarak süreceğini kaydetti.