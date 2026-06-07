ABD merkezli Fox News'e göre ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısının ardından, 'İran'a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, yeter artık. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Orta Doğu'daki tansiyonları yükselten İsrail'e yönelik balistik füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı. ABD merkezli Fox News'in haberine göre Trump saldırının ardından İran'a saldırılarını sonlandırma ve müzakere masasına oturma çağrısında bulundu. Trump açıklamasında, 'İran'a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, yeter artık. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın' dedi.