Santralde 38 yıldır faaliyette bulunan 9 üniteye ilave olarak 2 adet yeni ve modern ünite kurulması planlanıyor.

Toplam 1.350 MWe kurulu güce sahip olan santral, 1988 yılında üretime başladı. Ancak geçen 38 yıl içinde kullanılan teknolojinin eskimesi, verimin düşmesi ve buna bağlı olarak elektrik üretim maliyetlerinin artması yeni bir yatırım ihtiyacını gündeme getirdi. Ayrıca bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde ihtiyaç duyulan bazı ekipmanların artık zor temin edilmesi de bu süreci hızlandırdı.

Bu kapsamda, mevcut santral sahasında ve ulusal şebeke bağlantıları ile mevcut altyapıdan faydalanılarak 800–900 MWe kurulu gücünde yeni ünitelerin kurulmasına karar verildi. Hâlihazırda santralde 6’sı gaz, 3’ü buhar olmak üzere toplam 9 ünite bulunuyor. Buna ek olarak, biri gaz türbini biri buhar türbini olmak üzere iki adet yüksek verimli, son teknoloji ünite devreye alınacak.

Yeni ünitelerin 2029 yılının sonlarına doğru faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu yatırımla birlikte santralin mevcutta yaklaşık yüzde 45 seviyesinde olan veriminin 17 puan artarak minimum yüzde 62’ye çıkarılması hedefleniyor. Böylece aynı miktar elektrik üretimi için daha az doğal gaz tüketilecek, birim üretim maliyetleri düşecek.

Yapılacak modernizasyon sayesinde yıllık yaklaşık 150 milyon dolarlık yakıt tasarrufu sağlanması öngörülüyor. Bu yönüyle yatırımın hem ekonomik hem de verimlilik açısından santral için kritik bir adım olduğu değerlendiriliyor.