Artık mesele verinin nerede olduğu değil, o veriyi yöneten sistemin kontrolünün kimde olduğu. Merkezi yapıların sınırlarına ulaştığı bu yeni dönemde, dağıtık mimariler ve kontrol düzlemi yetkinlikleri öne çıkarken, DT Cloud, geliştirdiği egemen kontrol düzlemi ve dağıtık mikro veri merkezi yaklaşımıyla Türkiye’nin bu küresel kırılmaya hazırlığında kritik bir rol üstleniyor.

Küresel ekonomide 800 milyar dolara yaklaşan ve 2030 yılına kadar 2 trilyon dolarlık hacme ulaşması beklenen bulut ekosistemi, ülkelerin ulusal güvenlik ve dijital egemenlik stratejilerini yeniden şekillendiriyor. Bu yeni dönemde dijital egemenlik, veriyi yalnızca ülke sınırları içinde tutma yaklaşımını aşarak; veriyi işleyen altyapının, operasyonel kontrolün ve yapay zeka kontrol düzleminin kim tarafından yönetildiği sorusunu da gündeme taşıyor.

DT Cloud, bu dönüşüme klasik bir altyapı sağlayıcısının ötesine geçen hyperscaler bulut platformu yaklaşımıyla yanıt veriyor. Bu yaklaşım, manuel süreçlere dayanan yapılar yerine insan müdahalesini en aza indiren ve aynı gün içinde binlerce kurumu sisteme dahil edebilecek otomasyon odaklı hyperscaler mimarisini merkeze alıyor. Üç buçuk yıllık yoğun Ar-Ge sürecinin sonunda geliştirilen bu yapı, şirketin Türkiye’de geliştirdiği mühendislik kabiliyetini küresel ölçeğe taşımayı amaçlayan büyüme stratejisinin temelini oluşturuyor.

Egemen Kontrol Düzlemi ve Teknolojik Özgürlük

Platformun stratejik merkezini oluşturan mimari, dış bağımlılık içermeyen bir kontrol katmanıyla bunun üzerinde çalışan tüm servis entegrasyonlarını kapsayan egemen bir yönetim yapısına dayanıyor. Bu yapı, artan jeopolitik gerilimler, kritik altyapılara yönelik tehditler ve yapay zeka çağının gerektirdiği operasyonel bağımsızlık ihtiyacı karşısında, ülkelerin yalnızca veriyi saklamasını değil, o veriyi yöneten sistem üzerinde tam hâkimiyet kurmasını mümkün kılıyor.

Bu egemen yönetim katmanını tamamlayan altyapı bileşeni ise kurumları tek bir üreticiye, teknolojiye veya kapalı ekosisteme bağımlı kılmadan çalışan, farklı ihtiyaçlara yanıt verebilen esnek bir teknoloji tabanı sunuyor. VMware, Red Hat, Canonical ve OpenStack gibi farklı orkestrasyon çözümlerinin aynı platformda yönetilebilmesini sağlayan bu yaklaşım, hem kamu hem özel sektör için teknolojik özgürlük, esneklik ve kriz anlarında kesintisiz operasyon kabiliyeti yaratıyor.

Bu bütüncül mimari, Körfez bölgesinde veri merkezlerinin dahi hedef haline geldiği çatışma ortamı, NATO’nun dijital omurga yatırımları ve küresel ölçekte hızlanan dijital altyapı rekabeti içinde ülkelerin egemenlik kapasitesini güçlendiren stratejik bir model ortaya koyuyor. Rekabetin yalnızca işlem gücü üzerinden değil, kontrol yapısını kimin yönettiği üzerinden belirlendiği bu yeni dönemde, DT Cloud’un geliştirdiği bu yaklaşım ülkelerin dijital bağımsızlığını destekleyen kritik bir altyapı standardı haline geliyor.

Sahada Doğrulanan Mimari: Türksat İş Birliği ve Kamunun Buluta Göçü

DT Cloud, geliştirdiği yapının operasyonel olgunluğunu ilk olarak Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi kurulumunda ortaya koydu. Bu süreci, güvenlik ve regülasyon standartlarının kritik önem taşıdığı Türksat iş birliği kapsamında yürütülen yaklaşık bir yıllık entegrasyon ve doğrulama çalışması izledi. Türksat teknik ekiplerinin gerçekleştirdiği testler sonucunda, uçtan uca yerli ve dış bağımlılığı bulunmayan stratejik çözüm sahada aktif hale geldi.

Kamu kurumlarının buluta geçişi açısından önemli bir referans niteliği taşıyan bu iş birliğinde DT Cloud altyapı sağlayıcısı rolünü üstlenirken, Türksat projenin doğrulama ve onay katmanını oluşturuyor. Türksat Bulut ile kamu alanındaki dijital dönüşüm ihtiyaçlarının yüksek güvenlik standartlarıyla karşılanmasına katkı sunan bu proje, aynı zamanda Türkiye’nin teknoloji ihracı kapasitesine de yeni bir zemin hazırlıyor.

Ankara’dan Avrupa’ya Dijital İpekyolu

Merkezi altyapıların dağıtık, enerji verimli ve tam egemen yapılara evrildiği 2026 yılı, DT Cloud’un uluslararası büyüme stratejisinde kritik bir eşik oluşturuyor. SSTEK öncülüğünde, Türkiye Kalkınma Fonu ve Polat Ventures GSYF katılımıyla gerçekleşen yatırım turu, şirketin üretim kapasitesini NATO standartlarıyla uyumlu bir seviyeye taşıma hedefini destekliyor.

Bu finansal ve teknolojik zemin üzerinde şekillenen “Dijital İpekyolu” vizyonu, Ankara’dan başlayan AI-native bulut kümelerini Orta ve Doğu Avrupa’ya taşımayı amaçlıyor. 2026 yılı içinde CEE bölgesindeki üç farklı noktada devreye alınması planlanan altyapılar, DT Cloud’un Avrupa Birliği pazarında 50 ülkeye yönelik servis sunma kapasitesi sağlayacak.

Yapay Zeka Çağında Egemen Kontrol Düzlemi

DT Cloud Kurucu CEO’su Tolga Dinçer, yaşanan dönüşümün yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda stratejik bir kırılma olduğuna dikkat çekiyor. Dinçer, "Bugün bulut bilişimde asıl tartışma verinin nerede tutulduğundan çok daha öteye geçmiş durumda. Asıl mesele, o veriyi yöneten sistemin kontrolünün kimde olduğu ve bu sistemlerin kriz anlarında ne kadar bağımsız çalışabildiğidir. Yapay zeka çağında rekabet, altyapıyı kimin kurduğundan ziyade, kontrol düzlemini kimin yönettiği üzerinden şekilleniyor. Önümüzdeki dönemde ülkeler için kritik olan; yalnızca kapasite üretmek değil, bu kapasiteyi dağıtık, esnek ve güvenli bir şekilde yönetebilecek mimarilere sahip olmak olacak. Çünkü merkezi sistemler, artan yük ve riskler karşısında tek başına yeterli değil. Biz DT Cloud olarak, geliştirdiğimiz egemen kontrol düzlemi ve dağıtık mikro veri merkezi yaklaşımıyla, Türkiye’nin bu yeni dönemde dışa bağımlılığını azaltacak ve kendi dijital altyapısını bağımsız şekilde yönetebilmesini sağlayacak bir model üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz yalnızca Türkiye’de güçlü bir altyapı kurmak değil, aynı zamanda bu yetkinliği küresel ölçekte rekabet edebilen bir dijital altyapı modeline dönüştürmek.” dedi.

Dijital İpekyolu yaklaşımına değinen Dinçer, “DT Cloud bu yaklaşımı yalnızca teknik bir çözüm olarak değil, daha geniş bir stratejik çerçevenin parçası olarak ele alıyor. Bulut Vatan konsepti kapsamında Türkiye’de egemen bir hyperscaler platform geliştiren şirket, bu yetkinliği bir sonraki aşamada dijital altyapı ihracına dönüştürmeyi hedefliyor. Bu dönüşüm sürecinde, egemen dijital altyapılarını kurabilen ülkelerin yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik avantaj elde etmesi bekleniyor.” diyor.