Daha önce gerçekleştirilen dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde 225 kilometre hıza ulaşıldığını hatırlatan Uraloğlu, testlerin planlandığı gibi başarıyla sürdüğünü belirtti.

"Güvenlik ve Konfor Sağlanana Kadar Testler Sürecek"

Bakan Uraloğlu, trenin hız, fren, sürüş güvenliği ve yol uyumu gibi kritik performans kriterlerinin titizlikle incelendiğini vurguladı. Sürecin her aşamasının yakından takip edildiğini belirten Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yoğun ve titiz test programları kapsamında, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz."

Yerli Teknolojinin Zirvesi: ASELSAN İmzası

Milli Hızlı Tren, sadece hızıyla değil, barındırdığı modern teknoloji ve konfor unsurlarıyla da dikkat çekiyor. Trenin en kritik bileşenleri Türk mühendisliğinin gücüyle ayağa kaldırıldı.

Yerli Beyin ve Güç: Trenin en önemli donanımları olan "Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi" ile "Cer Sistemi" , ASELSAN iş birliğiyle tamamen yerli ve milli olarak tasarlandı.

Kapasite ve Gövde: Alüminyum gövdeli ve 8 araçtan (vagon) oluşan tren seti, toplam 577 yolcu kapasitesine sahip.

Güvenlik Donanımları: Otomatik tren durdurma sistemi, yangın ihbar sistemi ve gelişmiş kamera ağları ile donatıldı.

Yolcu Konforu ve Engelsiz Tasarım Ön Planda

Geleceğin ihtiyaçları gözetilerek inovatif bir anlayışla tasarlanan hızlı trende, yolcuların seyahat deneyimini artıracak detaylar unutulmadı. Tren içerisinde yolcuların yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılayabileceği mutfak bölümleri ve otomatlar yer alıyor.

Ayrıca engelli vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak adına trende iki adet özel yolcu bölmesi ile tekerlekli sandalyelerin araca rahatça biniş ve iniş yapabilmesini sağlayan özel asansör sistemleri bulunuyor.