Anlaşmanın imza töreni, Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Chobani Stadyumu) içerisinde yer alan 1907 Tribünü’nde saat 15.30’da gerçekleştirilecek. Tören basına açık olacak ve sponsorluk detayları da kamuoyuyla paylaşılacak.

İmza töreninde sarı-lacivertli kulübü Başkan Vekili Murat Salar ile yönetim kurulu üyeleri temsil ederken, Otokoç cephesinden ise Şirket Lideri İnan Ekici yer alacak. Ayrıca takım kaptanı Milan Škriniar da organizasyonda hazır bulunacak.

Öte yandan, haberde adı geçen Ali Koç ve Sadettin Saran imza törenine katılmayacak. Ancak iki isim arasında yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sürecinin tamamlandığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe ile Otokoç arasındaki iş birliği, kulübün ticari gelirlerini güçlendirmesi açısından önemli görülürken, tarafların geçmiş yıllarda yakaladığı sinerjinin yeni dönemde de sürmesi hedefleniyor.