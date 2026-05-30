Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek tarihi törende, 2025 yılında yapımı tamamlanarak sisteme dahil edilen dev tesislerin resmi açılışı yapılacak.

Akkuyu ve Atatürk Barajı'nı Geride Bırakan Rekor Kapasite

Hizmete alınacak güneş, rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik santrallerinin toplam yatırım bedeli 6 milyar doları buluyor. Tesislerin toplam kurulu gücü ise tam 8 bin 200 megavat (MW).

Bu devasa kapasitenin büyüklüğünü anlamak için Türkiye'nin mevcut enerji devleriyle kıyaslamak yeterli:

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu’nun 4 reaktörünün toplam gücü: 4.800 MW

En büyük hidroelektrik santralimiz olan Atatürk Barajı: 2.400 MW

Keban Barajı: 1.330 MW EFES 2026 Savunma Sanayi Sergisi halk günü etkinliğiyle ziyaretçilerini ağırladı İçeriği Görüntüle

Açılışı yapılacak tesislerin toplam gücü (8.200 MW), Akkuyu Nükleer Santrali ile Atatürk Barajı'nın toplam kapasitesine neredeyse eş değer bir büyüklüğü ifade ediyor ve bu yönüyle kırılması güç bir rekor olarak kayıtlara geçiyor.

Kurulu Gücün Üçte Biri Rüzgar ve Güneşten

Nisan 2026 sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücündeki yenilenebilir enerji payı dikkat çekici seviyelere ulaştı:

Güneş Enerjisi: 26 bin 769 MW kapasite ile toplam kurulu gücün %21,3 'ünü oluşturuyor.

Rüzgar Enerjisi: 15 bin 75 MW kapasite ile %12'lik bir paya sahip.

Böylece sadece rüzgar ve güneşin toplam kurulu güçteki payı %33,3 (üçte bir) seviyesine ulaşarak 41 bin 844 megavata yükseldi.

Bakan Bayraktar: "Sıfırdan Başladık, Rekora Gidiyoruz" Verileri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneşte son 13 yılda sıfırdan 26 bin 769 megavata ulaşıldığına dikkat çekti: "2035 Net Sıfır Emisyon hedefimize önemli bir katkı sağlayan yenilenebilir enerji, kurulu gücümüz içerisinde giderek daha fazla yer ediniyor. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile inşallah bu alanda yeni bir rekora daha imza atacağız."

Büyük Hedef: 80 Milyar Dolarlık Yatırım ve COP31

Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki vizyonu bu açılışla sınırlı değil. 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünün 120 bin megavatın üzerine çıkarılması hedefleniyor. Bu büyük dönüşüm için toplamda 80 milyar dolarlık dev bir yatırım ve reform süreci kararlılıkla yürütülüyor.

Öte yandan, 190'dan fazla ülkeden 100 bini aşkın katılımcıyla dünya iklim politikalarına yön vermesi beklenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye'nin yenilenebilir enerji hamlelerinin küresel arenada taçlanacağı yeni bir milat olacak.