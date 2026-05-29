Nisan ayı sonu enerji verilerini değerlendiren Bakan Alparslan Bayraktar, özellikle güneş enerjisinde yaşanan sıçramaya dikkat çekti. Türkiye'nin sıfırdan başlayarak devasa bir kapasiteye ulaştığını belirten Bayraktar, "Sadece güneşte son 13 yılda sıfırdan 26 bin 769 megavatlık bir kurulu güce eriştik. Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak" ifadelerini kullandı.

Kurulu Gücün 3'te 1'i Rüzgâr ve Güneşten

Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,5'ini (78 bin 377 megavat) yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Enerjide tam bağımsızlık yolunda büyük önem taşıyan yerli kaynakların payı ise yüzde 71,7 olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayı itibarıyla sadece güneş enerjisinin toplam kurulu güçteki payı yüzde 21,3’e yükselirken, 15 bin 75 megavata ulaşan rüzgâr enerjisinin payı yüzde 12 oldu. Böylece rüzgâr ve güneşin toplam kurulu güçteki payı yüzde 33,3’e ulaşarak, Türkiye’nin elektrik gücünün tam üçte birini sırtlamış oldu.

Yenilenebilir Enerjide Yeni Rekor Kapıda

Türkiye'nin "2035 Net Sıfır Emisyon" hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Bakan Bayraktar, yeşil enerji yatırımlarında yeni bir hamlenin de müjdesini verdi:

"2024 yılında devreye aldığımız rüzgâr ve güneş santralleri ile bir rekor kırmıştık. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleştireceğimiz 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni ile inşallah bu alanda yeni bir rekora daha imza atacağız."

Türkiye’nin Elektriği Hangi Kaynaktan Geliyor?

2026 Nisan ayı sonu verilerine göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı şu şekilde sıralandı: