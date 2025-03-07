Borsada İşlem Gören Kulüpler ve Finansal Bağlantıları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ (#GSRAY), Fenerbahçe Futbol AŞ (#FENER), Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ (#BJKAS) ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ (#TSPOR) borsada işlem gören kulüp şirketleri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu şirketler, kulüplerin dernek ve diğer ticari yapılarıyla (GS Store, Fenerium, Kartal Yuvası, TS Club, FB TV, GS TV vb.) bağlantılı konumda bulunuyor. Finansal tablolarda "ilişkili taraf" olarak görünen bu yapılar, kulüplere alacaklı görünse de tahsil edilemeyen faiz gelirleri nedeniyle büyük bir belirsizlik yaratıyor.

Bağımsız denetçiler, bu alacaklara dair şu ifadeleri kullandı:

"Grubun, ilişkili taraflardan Y tutarında ticari olmayan alacağı olup, söz konusu alacağın belirli bir vadesi bulunmamaktadır. Grup, söz konusu alacak için Z tutarında faiz geliri kaydetmiştir ancak bu alacaklara ilişkin herhangi bir tahsilat gerçekleştirilememiştir. Vade ve tahsilat belirsizlikleri nedeniyle bu alacakların tahsil edilme ihtimali konusunda olumlu bir kanaat oluşturulamamaktadır."

Bu açıklamalar, kulüplerin finansal raporlarında gelir olarak gösterdiği faizlerin gerçekte tahsil edilmediğini ve mali tablolardaki olumsuz tablonun gizlenmeye çalışıldığını ortaya koyuyor.

En Fazla Zarara Uğrayan Kulüp Trabzonspor

Bağımsız denetim raporlarına göre, en büyük zarara uğrayan kulüp Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 969,9 milyon lira (26,5 milyon euro) zarar ile listenin başında yer aldı.

Beşiktaş ise 757,5 milyon lira (20,6 milyon euro) zarar ile ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray 490,5 milyon lira (13,4 milyon euro) ve Fenerbahçe ise 365,6 milyon lira (9,9 milyon euro) zarar açıkladı.

Bu büyük zararlara rağmen kulüplerin transfer harcamaları ve yüksek maaş politikalarını sürdürmesi, mali yapılarının gelecekte daha da zora girebileceğine dair endişeleri arttırıyor. Finansal istikrarı sağlamak adına kulüplerin yeni stratejiler geliştirmesi kaçınılmaz görünüyor.