Robotik sanayi, yüksek teknolojili ürünler ve eğitici-öğretici projeler üreterek devrim yaratan yeniliklere imza atan DOF Robotik Sanayi A.Ş. (DOF Robotics), dünyanın en büyük eğlence fuarı olan ve her yıl ABD’de düzenlenen IAAPA Expo 2025 Orlando’ya katılıyor. Barselona’da düzenlenen IAAPA Expo Europe 2025’ten ödülle dönerek ülkemizi gururlandıran DOF Robotik, 18-21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak fuarda 15’inci kez yer alarak küresel ölçekte gücünü bir kez daha ortaya koyacak ve eğlence endüstrisindeki yenilikçi teknolojilerini dünya ile buluşturacak.

ABD’nin Orlando şehrinde düzenlenen IAAPA Expo, 1918 yılından bu yana, yani bir asrı aşkın süredir eğlence sektörüne öncülük ediyor ve dünyanın en köklü ve prestijli fuarları arasında yer alıyor. Her yıl dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini bir araya getiren etkinlik, eğlence, simülasyon ve sürükleyici teknoloji alanlarında geleceğin trendlerini şekillendiriyor.

Teknoloji-hareket-hikâye anlatımının birleştiği robotik yeni çözümleri tanıtacak

DOF Robotik, IAAPA Expo 2025’de; yeni Dark Ride, Immersive Tunnel ve Hurricane 360 VR simülatörleriyle birlikte, saniyeler içinde gerçek çekimleri sinematik görsellere dönüştürebilen, ödül adayı yapay zekâ destekli AIQ’nun en güncel versiyonunu sergileyecek. Ayrıca DOF Studio’nun en yeni içerikleri The Smurfs: Gargamel’s Tower ve Challenging Gravity, DOF Robotics’in hikâye anlatımı ve hareket senkronizasyonundaki ustalığı ile ziyaretçilere sunulacak. Ziyaretçiler, 1369 ve 1671 numaralı standlarda; teknoloji, hareket ve hikâye anlatımının birleştiği DOF Robotics deneyimini keşfedebilecek.

“Uluslararası fuarlarla Türkiye’nin teknoloji ve yenilikçi vizyonunu dünyaya tanıtacağız”

DOF Robotik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik atraksiyonlar, hareket simülatörleri ve interaktif sanal gerçeklik oyunları ile robotik sanayi ve eğlence endüstrisinin önemli oyuncularından biriyiz. Üretimimizin yüzde 90’ına yakınını ihraç ediyoruz ve ürünlerimiz 60'tan fazla ülkede kullanılıyor. Teknolojiyi hayal gücüyle harmanlıyor, esnek ve özelleştirilebilir üretim kabiliyetlerimizle bunu uluslararası çapta hayata geçiriyoruz. Türkiye, hareket simülatörleri ve hareketli sinemalar gibi ileri teknoloji gerektiren ürünlerde uluslararası piyasalarda rekabetçi bir konumda. Ülkemizin bu sektördeki ihracatının neredeyse tamamı ise şirketimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Dünya genelinde katıldığımız her fuar da uluslararası varlığımızı her geçen gün pekiştiriyor. Barselona’da düzenlenen IAAPA Expo Europe 2025’te sergilediğimiz yenilikçi standımızla IAAPA Brass Ring Best Exhibit Award kategorisinde ödüle layık görülmekten büyük gurur duyduk. Bu yoğun ilgiyi yalnızca markamıza değil, aynı zamanda Türkiye’nin teknoloji ve mühendislik alanındaki küresel başarısının bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Yıllar içinde IAAPA Expo, markamızın global çapta büyümesinde önemli dönüm noktalarından biri oldu. Orlando’da katıldığımız fuarlar sayesinde; Meksika Guadalajara’daki Flying Theater Projesi, Angry Birds, The Smurfs ve Monster Jam Canavar Kamyonlar gibi önemli IP anlaşmalarına imza attık. Ayrıca Marvel ve Universal Studios gibi büyük markalarla gerçekleştirdiğimiz stratejik iş birlikleriyle birçok prestijli projeyi hayata geçirdik. DOF Robotik olarak, uluslararası fuarlarda yer alarak ülkemizin teknolojideki gücünü ve yenilikçi vizyonunu dünyaya tanıtmaktan büyük gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni fuarlara katılarak global iş birliklerimizi artırmayı ve uluslararası varlığımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”