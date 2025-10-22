Altında rekor sonrası sert düzeltme

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin hafiflediğine yönelik işaretler ve yatırımcıların ABD enflasyon verilerini beklerken kar satışına yönelmesi, değerli metaldeki rekor serisini sonlandırdı.

Geçtiğimiz hafta üst üste rekor kıran altın fiyatları, bu hafta itibarıyla düşüş trendine girdi. Analistler, yatırımcıların ralliden elde ettikleri kazançları realize etmeye başladığını belirtiyor.

Ons altın 4000 doların altını test etti

Altının ons fiyatı güne 4.126 dolar seviyesinden başladıktan sonra 4.004 dolara kadar geriledi. Bu seviyeler, son 5 yılın en sert günlük düşüşlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ancak sabah saatlerinde toparlanma yaşayan ons fiyatı yeniden 4.133 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Çeyrek altın 10 bin TL’nin altına indi

Yurtiçi piyasalarda da ons altındaki gerilemenin etkisi hissedildi. Gram altın güne hafif yükselişle 5.579 lira seviyesinden başladı.

Ancak çeyrek altın 9.919 liraya kadar gerileyerek 10 bin TL’nin altına indi.

Cumhuriyet altını ise 140.810 lira seviyesinde işlem görüyor.

Uzmanlardan yatırımcılara uyarı

Piyasa uzmanları, son dönemde yaşanan sert dalgalanmaların kısa vadeli yatırımcılar için risk oluşturduğunu belirtiyor. Altında uzun vadeli görünümün hâlâ güçlü olduğuna dikkat çeken analistler, ABD enflasyon verileri ve Fed’in faiz politikasının yön tayininde belirleyici olacağını vurguluyor.

Güncel Altın Fiyatları (22 Ekim 2025 - 09:00 itibarıyla)