“Cumhurbaşkanı böyle bir ifade kullanmadı”

DMM tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine Toplantısı’nda bu yönde bir ifade kullandığı iddiası kesinlikle doğru değildir. Bu tür haberler, herhangi bir somut bilgiye dayanmayan, spekülatif ve manipülasyon amaçlı içeriklerdir” denildi.

Resmî açıklama olmadan hiçbir iddiaya güvenmeyin

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasal yetkileri doğrultusunda kabineyle ilgili kararları uygun gördüğü zaman ve zeminde alabileceği hatırlatılarak, böyle bir gelişme olması durumunda kamuoyunun yalnızca resmî kaynaklardan bilgilendirileceği vurgulandı.

“Gazetecilik etiğinden uzak içeriklere karşı dikkatli olun”

DMM, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Resmî makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir. Sosyal medya etkileşimi uğruna servis edilen bu tür içerikler, gazetecilik etiğinden uzak ve kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan sorumsuz yayıncılık örnekleridir” ifadelerine yer verdi.

Dezenformasyona karşı teyitli bilgi vurgusu

Kurumun açıklamasının sonunda, toplumun doğru bilgiye ulaşabilmesi adına vatandaşların yalnızca doğruluğu teyit edilmiş, resmî kaynaklara dayanan açıklamalara güvenmeleri gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.