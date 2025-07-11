Uluslararası mobilite hizmetleri alanında lider olan DKV Mobility’nin Avrupa genelindeki elektrikli araç (EV) şarj noktaları bir milyonu aştı. Avrupa’nın en büyük şarj ağlarından birini sunan ve kabul ağı istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden DKV Mobility, Almanya, Fransa ve İtalya’nın yanı sıra Avrupa’daki ana taşımacılık koridorlarında da neredeyse tam kapsama sağlayarak kullanıcılarına kolay ve kesintisiz bir şarj deneyimi sunuyor. 2024 yılında dolaşımda olan 789.000’den fazla şarj kartı ve işlenen yaklaşık 755 milyon kilovat-saat elektrik (yaklaşık beş milyar kilometrelik sürüşe eşdeğer) ile DKV Mobility, sürdürülebilir mobilite alanındaki öncü rolünü pekiştiriyor.

DKV Mobility Enerji ve Araç Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdürü Sven Mehringer, “Avrupa’da sürdürülebilir mobilitenin öncü platformlarından biri olarak misyonumuz, elektrikli araç şarjını bugün ve gelecekte mümkün olan en basit, verimli ve erişilebilir hale getirmektir” diyor ve ekliyor: “Bir milyon şarj noktasına ulaşmış olmaktan ve müşterilerimize Avrupa’nın en büyük elektrikli araç şarj ağlarından birine erişim sunabilmemizden gurur duyuyoruz.”

DKV Mobility, yıllardır net bir e-mobilite stratejisi izliyor. Şirket, ilk şarj kartı olan DKV Card +Charge’ı 2015 yılında piyasaya sundu. O dönemde kabul ağı yalnızca yaklaşık 7.000 şarj noktasından oluşuyordu ve bu alandaki çalışmalar yalnızca iki kişilik küçük bir ekip tarafından yürütülüyordu. Bugün ise 300’den fazla çalışan e-mobilite alanında görev alıyor ve şarj ağını sürekli genişletiyor. Aylık ortalama 8.000 yeni şarj noktası ağa ekleniyor. 2019 yılında ise hizmet yelpazesi genişletilerek @home ve @work çözümleri devreye alındı; böylece müşterilerin araçlarını hem evde hem de iş yerinde şarj etmeleri mümkün hale geldi. Bugüne kadar 10.000’den fazla duvar tipi şarj ünitesi kurulumu gerçekleştirildi.

Bir diğer önemli adım ise 2021 yılında, Avrupa’nın önde gelen elektrikli araç şarj yazılım sağlayıcılarından Greenflux’un satın alınmasıyla atıldı. Bu satın alma, DKV Mobility’nin elektrikli araç şarj çözümleri konusundaki uzmanlığını derinleştirirken, ticari filo operatörlerinin daha sürdürülebilir mobilite modellerine geçişini de güçlü biçimde destekledi. 2024 yılının sonunda, DKV Mobility, şarj sistemlerinin birleştirilmesi, yönetimi ve faturalandırılması alanında pazar liderlerinden biri olan Aachen, Almanya merkezli Smartlab şirketiyle stratejik bir iş birliğini duyurdu. Bu ortaklık kapsamında DKV Mobility, Smartlab’ın çoğunluk hissesini satın alarak e-mobilite alanındaki yazılım hizmetleri platformu sağlayıcısı konumunu daha da güçlendirdi.